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Esta es la fecha de inicio de la temporada de lluvias 2026 en México

Para este 25 de marzo se prevén lluvias fuertes en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca

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A man looks on, as
A man looks on, as people cover themselves from the rain with umbrellas as they gather in Zocalo square for the "Cry of Independence" celebration to mark Mexico's Independence from Spain, in downtown Mexico City, Mexico September 15, 2025. REUTERS/Henry Romero

México se encuentra muy cerca del inicio de la temporada de lluvias 2026, pues el aumento de la temperatura superficial del mar, en combinación con corrientes de viento, favorece un mayor ingreso de humedad y nubosidad desde las costas.

El promedio histórico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que las lluvias arrancan en la segunda quincena de mayo, aproximadamente, el día 15. Sin embargo, no es inusual que las precipitaciones lleguen con antelación.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que durante esta noche y la madrugada del miércoles, el ingreso de humedad en el territorio mexicano provocará lluvias en diferentes regiones del país.

Los estados en los que se esperan lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo son:

  • Lluvias puntuales fuertes: Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala.
  • Lluvias aisladas: Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas (sur), San Luis Potosí e Hidalgo

A su vez, la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera es el factor principal detrás de la ola de calor, fenómeno que persistirá en la mayor parte del territorio nacional durante la jornada.

Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

¿Cuánto dura la temporada de lluvias?

A pesar de que no hay un día oficial que indique el inicio de la temporada de lluvias, este 2026 en México se pronostica que será el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio de 2026 en el Atlántico. Estos períodos marcan el inicio formal de la mayor actividad lluviosa en el país, con riesgos asociados tanto a ciclones tropicales como a fuertes precipitaciones.

El registro oficial establece que la temporada de huracanes suele concluir el 30 de noviembre y que los meses de máxima actividad y probabilidad de lluvias intensas corresponden a agosto y septiembre.

Durante el ciclo reportado para 2026, la mayor parte de los fenómenos meteorológicos se espera en estas fechas, impactando principalmente zonas costeras y regiones subtropicales del territorio nacional.

Durante 2025, la temporada de lluvias y ciclones tropicales se distinguió por la singular intensidad de los fenómenos y por su repercusión en el almacenamiento de agua en México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua destacó que, entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre, el nivel nacional de almacenamiento en las presas alcanzó hasta 72 %, superando en ocho puntos porcentuales el registro de 2024.

El clima en México a lo largo de los años

En la temporada de 2025 se formaron un total de 31 ciclones tropicales, distribuidos entre 13 en el océano Atlántico y 18 en el Pacífico nororiental. La actividad ciclónica en el Atlántico mostró una alternancia entre períodos de calma y episodios de intensa formación de sistemas, con la particularidad de tres huracanes de categoría 5: Erin, Humberto y Melissa. De acuerdo con el reporte del SMN, esta cifra convierte a 2025 en la segunda temporada con más ciclones de esa categoría, igualando a 2017 y sólo por debajo del récord registrado en 2005.

Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba
Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

La incidencia directa sobre territorio nacional fue limitada: únicamente dos ciclones ingresaron al país, una cifra inferior al promedio climatológico establecido entre 1991 y 2020. No obstante, seis sistemas del Pacífico transitaron cerca de las costas mexicanas, generando lluvias intensas, oleaje elevado y vientos en diversas regiones, aunque sin tocar tierra, de acuerdo con el informe del SMN.

En el noroeste de México, el monzón mexicano mantuvo condiciones normales, aunque su duración se extendió aproximadamente una semana más allá del promedio, finalizando en la última semana de septiembre. Este patrón se manifestó principalmente en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Un fenómeno paralelo, la canícula de 2025, fue especialmente perceptible en el oriente, sureste, golfo de México, la península de Yucatán y algunas zonas del centro. Su inicio se identificó en la última semana de junio y persistió hasta mediados de septiembre.

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