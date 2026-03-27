Laura Flores admite sentirse sola por la independencia de sus hijos: "Me llené de perros y gatos"

Laura Flores enfrenta el síndrome del nido vacío tras la independencia de sus cuatro hijos, quienes siguieron sus propias carreras universitarias (Instagram/@@laurafloresmx)

La reconocida actriz y cantante Laura Flores ha reconocido que enfrenta el síndrome del nido vacío desde que sus hijos han tomado caminos independientes, lo que le ha provocado una intensa sensación de soledad.

Tras la partida de sus cuatro hijos del hogar, Flores ha atravesado un proceso emocional en el que, según ha compartido, el apoyo de sus mascotas y la terapia psicológica han sido esenciales para adaptarse a esta nueva etapa de su vida.

La actriz, originaria de México, ha explicado que la distancia cotidiana de sus hijos ha significado momentos complejos y la necesidad de aprender a convivir con dicha ausencia. Para sobrellevar este periodo, ha optado por rodearse de perros y gatos, quienes se han vuelto indispensables en su día a día.

El amor de sus mascotas, un refugio para Laura Flores

La compañía de sus animales se ha convertido en uno de los pilares emocionales de Laura Flores. “Me llené de perros y gatos, es el sustituto que tengo, ya me traje a México a todos mis perros”, expresó la artista en entrevista con el programa De primera mano.

La actriz mexicana Laura Flores destaca la influencia positiva de sus mascotas en el proceso de adaptación a la nueva etapa de vida (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Además, Flores ha señalado que la terapia psicológica le ha proporcionado herramientas útiles para afrontar el duelo emocional que supone el síndrome del nido vacío. Reconoce que el proceso de adaptación ha sido complicado, aunque también destaca que cada etapa requiere ser aceptada y transitada.

“Estoy contenta porque estoy entendiendo este síndrome del nido vacío que me costó mucho trabajo, no ha sido fácil, pero son procesos que uno tiene que vivir y asumirlo”, compartió.

Orgullosa de la educación universitaria de sus hijos

Madre de cuatro hijos, Laura Flores afirma que su mayor orgullo es haber impulsado su formación académica y personal. María es ingeniera civil; Patricio estudia ingeniería mecánica con una beca universitaria; Alejandro planea seguir la carrera de negocios y después especializarse en gastronomía; y su hija menor adoptiva ya fue aceptada en la universidad, donde cursará ingeniería espacial con una beca del 75%.

El apoyo de la terapia psicológica ha sido fundamental para que Laura Flores afronte la soledad y los cambios familiares recientes (IG: @laurafloresmx)

“Sigo en el ir y venir, pero como mis hijos ya están más grandes, ahorita terminan los dos chiquitos la prepa y se van a la universidad, prácticamente voy a estar más tiempo en México. Lo que hice es darles la mejor educación que les puedo dar, María es ingeniera civil, Patricio está becado en la universidad estudiando en ingeniería mecánica, Alejandro dice que va a estudiar negocios y después gastronomía y mi hija menor ya está aceptada y tiene un 75% de beca en la universidad y va a estudiar ingeniería espacial, no sé a quién salieron, pero a mí no”, dijo la artista.

Flores resaltó la importancia de la educación universitaria para el futuro profesional de sus hijos, pese a no haber obtenido un título propio. Explica que, lejos de motivarlos a una carrera artística, valora que hayan encontrado su propio camino en diferentes áreas del conocimiento.

“El orgullo mayor para cualquier padre o madre es ver que tus hijos se realicen en algo que los hace felices y que estudien”, mencionó.

Flores afirma que llenar su hogar con perros y gatos ha sido una de las estrategias emocionales más efectivas contra el síndrome del nido vacío (Instagram: @laurafloresmx)

Aunque reconoce la nostalgia por la distancia de sus hijos, Flores mantiene una actitud agradecida y positiva ante los cambios familiares. Subraya que el respaldo emocional que encuentra en la terapia y el afecto de sus mascotas ha sido clave para afrontar esta transición con serenidad y confianza hacia el futuro.