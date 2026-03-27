México

Cristian Castro está por terminar la preparatoria y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

El intérprete compartió que la fortaleza de su madre, quien estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue clave para decidirse a seguir el camino académico que siempre soñó

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El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.
Cristian Castro culmina la preparatoria mientras mantiene su agenda internacional de conciertos y prepara su ingreso a la universidad

A dos semanas de concluir la educación preparatoria, Cristian Castro ha manifestado su propósito de ingresar a la universidad y cumplir así una aspiración que había postergado durante años debido a las exigencias de su carrera artística.

Esta decisión cobra especial relevancia porque el cantante mexicano ha mantenido su actividad en los escenarios a nivel internacional mientras avanzaba en sus estudios, presentando exámenes desde ciudades como Londres y Madrid. La declaración fue realizada en una entrevista con el programa Ventaneando.

El caso de Cristian Castro se distingue porque el artista está a punto de concretar uno de sus esfuerzos personales más persistentes.

“Se me ha dificultado bastante en los viajes. He hecho exámenes desde Londres, he hecho exámenes desde España, he hecho exámenes desde distintos lugares”, afirmó el intérprete, quien enfatizó que este proceso implicó varios desafíos logísticos y adaptaciones para cumplir con sus responsabilidades educativas.

Cristian Castro dijo que extrana a su abuela y su mama
El cantante mexicano realiza exámenes desde ciudades como Londres y Madrid para poder seguir sus estudios a distancia

Cristian Castro anuncia su deseo de realizar estudios universitarios presenciales

A solo dos semanas de finalizar la preparatoria, Cristian Castro señaló que no solo desea completar este ciclo académico, sino también continuar con una carrera universitaria presencial.

Según relató a Ventaneando, la elección de la carrera aún no está definida, pero entre las opciones que baraja aparecen docencia, administración de empresas, contabilidad y ciencias.

El cantante explicó: “Ahora voy a tratar de hacer mi universidad presencial, gracias a ustedes lo pienso lograr y eso ha sido mi sueño toda la vida, que estoy pensando qué estudiar. De verdad que no me puedo decidir si va a ser una carrera de servicio como la docencia o va a ser una carrera como no sé, Administración en Empresas, quizás Contabilidad, no sé, Ciencias también, pero la verdad que la docencia me gustaría mucho porque siempre que veo un maestro me parece la persona más valiosa de este mundo”.

El hijo de Verónica Castro decidió dejar de vivir en México debido a un alto índice de delincuencia en el país, residiendo desde entonces en Argentina Cristian Castro
Cristian Castro aspira a comenzar una carrera universitaria presencial, considerando opciones como docencia, administración, contabilidad y ciencias Crédito: Cuartoscuro

La trayectoria educativa de Verónica Castro como fuente de inspiración

Uno de los factores centrales en la determinación de Cristian Castro ha sido su madre, la actriz y presentadora Verónica Castro, quien finalizó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de México. El cantante expresó:

“Mi madre sí se pudo recibir en la universidad, en la UNAM. Estudió Relaciones Internacionales, y me sentí muy motivado por ella, y sobre todo en deuda con ella, en deuda conmigo mismo, con la familia, porque dije: ‘Bueno, ¿cómo es posible que una señora que estaba embarazada, que estaba con mucho trabajo, también con un nivel económico bastante bajo, que va, que viene, que hace castings, que estudia por otro lado en la academia Andrés Soler como actriz, y también estudia locución, aparte que tenga el tiempo para estudiar su carrera en una universidad, pues de lo más alto que hay en el mundo?”

Esta comparación con la trayectoria de sacrificio y esfuerzo de Verónica Castro llevó al cantante a reflexionar sobre sus propias metas no resueltas: “¿Por qué no he podido triunfar personalmente? Y mis deseos de casarme, mis deseos de formar una familia, de triunfar en el hogar, pues en parte es porque no tengo mucho que ofrecer que no sean mis canciones”.

Verónica Castro
La figura de Verónica Castro, graduada de la UNAM en Relaciones Internacionales, inspira el esfuerzo académico continuo de su hijo (Foto: Archivo)

Docentes de Cristian Castro destacan su disciplina y vocación social

El equipo docente responsable de la formación de Cristian Castro ha enfatizado el nivel de compromiso del artista con sus estudios, pese a los retos asociados con los viajes y las jornadas de trabajo propias de su carrera.

Carmina Quevedo, una de sus profesoras, afirmó en entrevista con Ventaneando que Castro demuestra un marcado interés en los proyectos de impacto social: “Tiene ideas muy altruistas. Siempre me dice: ‘Me gustaría trabajar o crear algo en una fundación’. Incluso me comentó que le gustaría impulsar iniciativas relacionadas con la educación, porque quiere motivar a las personas a estudiar”.

Los boletos para el concierto de Cristian Castro ya están a la venta en Teleticket.
La preparatoria de Cristian Castro supervisa sus evaluaciones por videollamada para asegurar la transparencia en su desempeño académico

Por su parte, Aarón Bornovitzky, director de la preparatoria en la que el cantante cursa sus estudios, relató que este proceso inició hace dos años y medio, cuando recibió la solicitud de Cristian Castro para concluir la preparatoria, inspirado por la experiencia universitaria de su madre.

El director explicó que las evaluaciones se realizan bajo estricta supervisión, a través de videollamadas individuales en horarios previamente establecidos, con el fin de garantizar la transparencia en el desempeño académico.

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