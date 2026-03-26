Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de marzo: línea 3 del STC afectada por alta afluencia

“En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil"
Continúan las labores de remodelación en las líneas conectadas 2 y 7, se pide a los usuarios tomar en cuenta los cortes de circulación para planear bien sus viajes.
Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 26 de marzo de 2026.