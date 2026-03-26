México

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de marzo: línea 3 del STC afectada por alta afluencia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

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02:46 hsHoy

Línea 3 presenta alta afluencia

“En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil"

12:44 hsAyer

Metro CDMX

Continúan las labores de remodelación en las líneas conectadas 2 y 7, se pide a los usuarios tomar en cuenta los cortes de circulación para planear bien sus viajes.

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.

12:43 hsAyer

Metro CDMX

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

12:41 hsAyer

Metrobús CDMX

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 26 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Leer la nota completa
11:24 hsAyer

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este jueves 26 de marzo de 2026.

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