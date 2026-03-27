“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

Lupillo Rivera confirmó que el proceso legal contra Belinda se mantiene activo, a pesar de los esfuerzos previos para llegar a un acuerdo. (RS)

Belinda y Lupillo Rivera regresaron al centro de la polémica luego de que el cantante mexicano asegurara que el proceso contra su colega sigue en pie pese a que ya se intentó llegar a un acuerdo.

Cabe recordar que fue en octubre de 2025 cuando se dio a conocer que el intérprete de “Tragos amargos” fue acusado de violencia digital y mediática por la presunta divulgación de información íntima relacionada con una supuesta relación sentimental pasada.

Lupillo Rivera mantiene el proceso legal contra Belinda tras las acusaciones de violencia digital y mediática que surgieron en 2025. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Lupillo Rivera seguirá con el proceso legal contra Belinda

Meses después de que la polémica se desató entre los intérpretes, Rivera fue cuestionado sobre el tema en un encuentro con los micrófonos de Ventaneando.

El intérprete de regional mexicano reveló que el equipo legal de la pareja lo contactó para llegar a un acuerdo, pero se negó a aceptar, pues está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias sin importar cuánto cueste.

“No vamos a hacer ningún trato, vamos con todo adelante. Me llamaron, me dijeron que querían hablar y no, no lo entretuve, nada más le dije: ‘Sabes qué, a mí no me interesa hablar vamos a seguir adelante con todo’”, relató.

Y agregó: “Ya no hay vuelta atrás, todo lo vamos a echar adelante hasta donde tope, cueste lo que me cueste, pierda o gane lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, así de fácil. Y demostrarle al público que no se vale en algunas cosas y hay que echarle pa’delante”.

El acuerdo entre Belinda y Lupillo Rivera no se concretó, ya que el cantante rechazó negociar con el equipo legal de la artista.

¿Cuáles fueron las acusaciones contra Belinda que emprendió Lupillo Rivera?

A principios de octubre de 2025, tras la publicación del libro “Tragos Amargos”, el despacho Maceo, Torres & Asociados compartió un comunicado en el que detalló que la difusión de material y declaraciones por parte del cantante afectan la imagen profesional de su clienta y también vulneran su privacidad.

De igual forma, se resalta que, aunque Belinda Peregrín Schüll es una figura pública, no es justificación para utilizar su imagen y exponerla fuera de su esfera privada sin su consentimiento.

“Con estas acciones se busca sentar un precedente jurídico firme, que reafirme que la imagen, la vida privada y la libertad de las mujeres no se negocian ni se explotan”, se lee en el documento.

El libro 'Tragos Amargos' de Lupillo Rivera es el origen de la controversia por el uso de información privada de Belinda. (Cuartoscuro)

Lupillo Rivera niega que haya mentiras en “Tragos Amargos”

Meses atrás, el cantante también se pronunció ante las críticas a su libro autobiográfico, pues tras la denuncia por parte de Belinda, se puso en entredicho la parte de su historia que relata en la obra.

“De mi parte no se hizo nada equivocado y no tenemos porque tratar de detener las cosas. Toda la historia mía es la verdad, es la realidad, no hay ninguna mentira, todo fue real y hay gente que se dedica a decir que fue mentira, pero no”, aseguró.

Asimismo, durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, envió una disculpa a la cantante, donde señaló que su intención nunca fue lastimar a alguien.

“Les deseo lo mejor del mundo. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública”, señaló.