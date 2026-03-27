Confirmado, Memo Ochoa se convirtió en un referente para estar en la Selección Mexicana

Javier Aguirre defendió la convocatoria de Memo Ochoa (AP Foto/Marco Ugarte)

Javier Aguirre defendió públicamente la convocatoria de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana, destacó su liderazgo y relevancia en el equipo de cara a la Copa del Mundo 2026. En la conferencia de prensa previa al México vs Portugal, el entrenador enfatizó que la presencia del portero resulta clave en una plantilla en pleno proceso de recambio.

Para el Vasco Aguirre, Ochoa es un elemento indispensable gracias a su experiencia internacional, capacidad de adaptación y peso en el vestuario. El técnico dejó claro que su decisión responde al rendimiento y aporte integral de Ochoa, más allá de cualquier debate sobre la renovación del plantel.

“Lo de Memo es un portero en activo, lleva muchos años fuera de la Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, un referente del futbol mexicano, tengo a dos, él y Rafa, también estaba Andrés, está activo, bien, lo quiero ver, punto”, expresó Aguirre al referirse a la importancia de convocar al arquero.

Javier Aguirre defiende convocatoria de Ochoa

Memo Ochoa feliz por regresar al arco del Tricolor.

Al explicar sus criterios de selección, el técnico insistió en que Ochoa, con 40 años y jugador del AEL Limassol de Chipre, sigue mostrando las condiciones necesarias para aportar tanto en el campo como en el grupo. Aguirre reiteró: “Es un portero que está compitiendo, que está en activo. Ha estado muchos años afuera de la Liga MX y es alguien que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del futbol mexicano. Si está activo, está bien y está trabajando, lo quiero ver, ya está aquí y punto”.

También mencionó la ilusión de quienes reciben una oportunidad en la selección y las dudas de los jugadores que han sido convocados de manera intermitente.

Dilemas y variantes en la alineación de la Selección Mexicana

En cuanto al equipo inicial para los próximos compromisos, Aguirre reconoció: “Te diría que el once titular no lo tenemos nadie, tenemos idea futbolística, plan b, plan c, los contratiempos, pasa algo, cómo es posible, se le rompió algo, el once es difícil hasta la semana previa”.

El entrenador subrayó la evaluación permanente y el uso de diferentes alternativas: “Quizás con Serbia se verán los once contra Sudáfrica, pero tampoco me gustaría que pensaran que son titulares, desde que estamos, hay jugadores que han jugado más que otros, si tu ves, hemos usado mucha gente, a juzgar por los resultados, con tardes malas como Colombia o River, equipos alternativos, eso del once es difícil”.

Foto de archivo del DT de México, Javier Aguirre, dando indicaciones en un partido de preparación para el Mundial. Estadio La Corregidora, Querétaro, México. 25 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Camino de la Selección Mexicana hacia la Copa del Mundo 2026

De cara al partido ante Portugal y la preparación rumbo al Mundial, Aguirre apuntó que el encuentro será “el mejor ensayo para el once de junio”, en referencia al estreno frente a Sudáfrica.

La expectativa y el entusiasmo marcarán la reapertura del Estadio Banorte, donde Aguirre visualiza un ambiente de apoyo y euforia. El técnico considera que la afición y la atmósfera serán parte fundamental del impulso anímico para el equipo al iniciar el trayecto hacia la Copa del Mundo.