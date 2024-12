Estudiante agrede a martillazos a compañeros en preparatoria de Guadalajara; advirtió del ataque en redes

El adolescente atacó a martillazos a dos compañeros de una preparatoria ubicada en Guadalajara, hecho que transmitió en sus redes sociales. Créditos: X, @VivaelFhurer666 /Google Maps, Alex Serrano

Un adolescente atacó a martillazos a dos compañeros de la Preparatoria San Andrés, ubicada en el municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco, esto mientras se realizaba una actividad escolar.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 horas de este sábado 30 de noviembre, cuando de manera repentina el adolescente se levantó de su asiento y comenzó a golpear a dos de sus compañeros con un martillo que portaba entre sus pertenencias.

Según testimonios, el joven solía permanecer alejado de sus compañeros y no participaba en las clases desde que comenzó el curso el pasado mes de octubre.

“Nada más vimos que sacó algo de su mochila, no sabemos si primero soltó un golpe, ya como pudimos nos jalamos entre nosotros, volteamos y ya lo tenían sometido”, comentó uno de los testigos del ataque.

Crédito: Preparatoria San Andrés / Google Maps

El adolescente fue sometido por un par de estudiantes tras agredir a dos compañeros con el martillo que portaba, el cual lograron arrebatarle segundos después. Por su parte, las autoridades fueron notificadas de inmediato, y al arribar al sitio aseguraron al agresor.

Ante la evidente agresión en contra de dos alumnos, los servicios médicos fueron solicitados para atender a los lesionados, quienes fueron golpeados con el martillo en la cabeza.

Según reportes, al agresor se le decomisaron otros objetos como un arma blanca, unas pinzas de corte y una botella de alcohol.

La fiscalía de Jalisco detalló que el adolescente ya se encuentra detenido, por lo que se espera que en las próximas horas detalle su situación jurídica y el inicio de las investigaciones correspondientes.

El adolescente advirtió en redes sociales del ataque

Crédito: Captura de pantalla

En redes sociales el agresor compartió de manera anticipada que realizaría el ataque este sábado, asegurando que se trataría de un evento “nacional”. Además, durante la mañana compartió la vestimenta que usaría y las herramientas que utilizaría para amedrentar a sus compañeros al interior de la preparatoria.

“Ahora si banda, ya llegó el momento, no crean que unas lágrimas y pésames me van a detener (he) invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión. Qué empiece el show”, escribió en redes sociales antes de realizar el ataque.

Además, el adolescente transmitió en redes sociales la agresión que realizó en contra de sus compañeros, el cual tituló como: “Masacre escolar. Disfruten el show”.

El adolescente avisó del ataque de manera previa en sus redes sociales, asegurando que "nada lo detendría" para realizarlo este sábado. Crédito: X/@dk1250

Ante la agresión cometida en contra de los estudiantes, padres de familia acudieron a las instalaciones para identificar el estado de salud de sus hijos, quienes se mostraron preocupados por la situación y exigieron respuestas y medidas preventivas para evitar futuros actos de violencia dentro de las instituciones educativas.