Así puedes hacer tu servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 abrió su convocatoria para que estudiantes universitarios realicen servicio social y prácticas profesionales en torno al evento.
El periodo comprende del 3 de agosto al 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial, el programa Motorsport Academy del GP de la Ciudad de México, los seleccionados se integrarán a equipos que operan áreas clave como atención a clientes, boletaje, experiencias premium, finanzas, hospitalidades, producción y sostenibilidad.
La convocatoria inició el 24 de marzo y contempla la asignación de estudiantes a proyectos específicos en función de sus perfiles académicos.
Entre los beneficios se encuentra la liberación de prácticas profesionales y servicio social, desarrollo de habilidades blandas, acceso a ponencias semanales y exposición directa a la industria del entretenimiento deportivo.
Áreas y proyectos donde se puede participar
La participación se distribuye en distintos proyectos, cada uno enfocado en áreas estratégicas del evento. Entre ellos destacan:
- Revisión de planos y renders en AutoCAD: Dirigido a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, quienes apoyarán la elaboración y seguimiento de planos arquitectónicos y de diseño.
- Estrategia integral de sostenibilidad y Net Zero: Para carreras como ingeniería ambiental y responsabilidad social, con tareas centradas en la medición de huella de carbono, gestión de iniciativas ambientales y apoyo en la recolección de materiales reciclables.
- Logística y experiencias premium: Comunicadores, psicólogos y gestores de entretenimiento pueden colaborar en la planeación y ejecución de experiencias personalizadas para clientes, así como en la gestión de materiales y documentación.
- Boletaje y beneficios corporativos: Alumnos de administración y gestión de eventos supervisan la distribución de boletos, la disponibilidad de productos y la atención a asistentes.
- Análisis y planeación financiera: Estudiantes de finanzas y economía desarrollarán herramientas de análisis financiero y realizarán benchmarks con otros Grandes Premios.
- Coordinación del programa de voluntarios: Quienes estudian comunicación o dirección de empresas de entretenimiento podrán asistir en el reclutamiento y capacitación de voluntarios.
- Señalética y sistema de pago: Alumnos de administración y gestión de proyectos se encargarán del seguimiento a la señalética y los módulos de pago cashless dentro del evento.
- Catering y experiencia culinaria: Para quienes cursan artes culinarias o gestión de eventos, con actividades en la coordinación y ejecución de servicios gastronómicos para staff y prensa.
- Hospitalidades: Estudiantes de diseño, arquitectura de interiores o diseño industrial colaboran en el desarrollo y construcción de espacios exclusivos para invitados.
De acuerdo con la información publicada, los seleccionados recibirán asignación a un proyecto en específico, participarán en ponencias semanales y tendrán la oportunidad de interactuar con profesionales de diversas áreas.
El proceso de aplicación se realiza en línea a través del sitio web oficial del México GP, donde los interesados pueden consultar requisitos, áreas disponibles y el formulario para postularse.
La Motorsport Academy busca fomentar el desarrollo profesional de los practicantes y contribuir a la formación de talento para la gestión de eventos deportivos de clase mundial.
Estos son los requisitos
- Tener más de 18 años
- Promedio mínimo de 8
- Tener disponibilidad para asistir al Hipódromo y Autódromo Hermanos Rodríguez
- Poder estar en el horario indicado: lunes a viernes, entre 9:00am a 3:00pm. (mínimo 4 horas diarias)
- Documentos requeridos: CV Actualizado, video de presentación, seguro médico vigente (universitario o particular) y contar con 2 cartas de recomendación de maestros.
- Llenar el formulario del sitio web
El servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 representa una oportunidad para que estudiantes universitarios se integren a un evento de alto nivel, participen en proyectos reales y adquieran experiencia en el sector del entretenimiento deportivo.