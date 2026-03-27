Así puedes hacer tu servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

Así puedes hacer tu servicio social en el GP de México.(Gran Premio de la Ciudad de México)

El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 abrió su convocatoria para que estudiantes universitarios realicen servicio social y prácticas profesionales en torno al evento.

El periodo comprende del 3 de agosto al 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial, el programa Motorsport Academy del GP de la Ciudad de México, los seleccionados se integrarán a equipos que operan áreas clave como atención a clientes, boletaje, experiencias premium, finanzas, hospitalidades, producción y sostenibilidad.

La convocatoria inició el 24 de marzo y contempla la asignación de estudiantes a proyectos específicos en función de sus perfiles académicos.

Entre los beneficios se encuentra la liberación de prácticas profesionales y servicio social, desarrollo de habilidades blandas, acceso a ponencias semanales y exposición directa a la industria del entretenimiento deportivo.

Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el GP de México 2025. (Gran Premio de la Ciudad de México)

Áreas y proyectos donde se puede participar

La participación se distribuye en distintos proyectos, cada uno enfocado en áreas estratégicas del evento. Entre ellos destacan:

Revisión de planos y renders en AutoCAD: Dirigido a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, quienes apoyarán la elaboración y seguimiento de planos arquitectónicos y de diseño.

Dirigido a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, quienes apoyarán la elaboración y seguimiento de planos arquitectónicos y de diseño. Estrategia integral de sostenibilidad y Net Zero: Para carreras como ingeniería ambiental y responsabilidad social, con tareas centradas en la medición de huella de carbono, gestión de iniciativas ambientales y apoyo en la recolección de materiales reciclables.

Para carreras como ingeniería ambiental y responsabilidad social, con tareas centradas en la medición de huella de carbono, gestión de iniciativas ambientales y apoyo en la recolección de materiales reciclables. Logística y experiencias premium: Comunicadores, psicólogos y gestores de entretenimiento pueden colaborar en la planeación y ejecución de experiencias personalizadas para clientes, así como en la gestión de materiales y documentación.

Comunicadores, psicólogos y gestores de entretenimiento pueden colaborar en la planeación y ejecución de experiencias personalizadas para clientes, así como en la gestión de materiales y documentación. Boletaje y beneficios corporativos: Alumnos de administración y gestión de eventos supervisan la distribución de boletos, la disponibilidad de productos y la atención a asistentes.

Alumnos de administración y gestión de eventos supervisan la distribución de boletos, la disponibilidad de productos y la atención a asistentes. Análisis y planeación financiera: Estudiantes de finanzas y economía desarrollarán herramientas de análisis financiero y realizarán benchmarks con otros Grandes Premios.

Estudiantes de finanzas y economía desarrollarán herramientas de análisis financiero y realizarán benchmarks con otros Grandes Premios. Coordinación del programa de voluntarios: Quienes estudian comunicación o dirección de empresas de entretenimiento podrán asistir en el reclutamiento y capacitación de voluntarios.

Quienes estudian comunicación o dirección de empresas de entretenimiento podrán asistir en el reclutamiento y capacitación de voluntarios. Señalética y sistema de pago: Alumnos de administración y gestión de proyectos se encargarán del seguimiento a la señalética y los módulos de pago cashless dentro del evento.

Alumnos de administración y gestión de proyectos se encargarán del seguimiento a la señalética y los módulos de pago cashless dentro del evento. Catering y experiencia culinaria: Para quienes cursan artes culinarias o gestión de eventos, con actividades en la coordinación y ejecución de servicios gastronómicos para staff y prensa.

Para quienes cursan artes culinarias o gestión de eventos, con actividades en la coordinación y ejecución de servicios gastronómicos para staff y prensa. Hospitalidades: Estudiantes de diseño, arquitectura de interiores o diseño industrial colaboran en el desarrollo y construcción de espacios exclusivos para invitados.

De acuerdo con la información publicada, los seleccionados recibirán asignación a un proyecto en específico, participarán en ponencias semanales y tendrán la oportunidad de interactuar con profesionales de diversas áreas.

El proceso de aplicación se realiza en línea a través del sitio web oficial del México GP, donde los interesados pueden consultar requisitos, áreas disponibles y el formulario para postularse.

La Motorsport Academy busca fomentar el desarrollo profesional de los practicantes y contribuir a la formación de talento para la gestión de eventos deportivos de clase mundial.

Estos son los requisitos

Tener más de 18 años

Promedio mínimo de 8

Tener disponibilidad para asistir al Hipódromo y Autódromo Hermanos Rodríguez

Poder estar en el horario indicado: lunes a viernes, entre 9:00am a 3:00pm. (mínimo 4 horas diarias)

Documentos requeridos: CV Actualizado, video de presentación, seguro médico vigente (universitario o particular) y contar con 2 cartas de recomendación de maestros.

Llenar el formulario del sitio web

El servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 representa una oportunidad para que estudiantes universitarios se integren a un evento de alto nivel, participen en proyectos reales y adquieran experiencia en el sector del entretenimiento deportivo.