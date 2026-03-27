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Así puedes hacer tu servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1

La convocatoria del evento automovilístico permitirá a estudiantes integrarse a equipos en áreas operativas, donde podrán desarrollar habilidades profesionales

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Así puedes hacer tu servicio social en el GP de México.(Gran Premio de la Ciudad de México)
Así puedes hacer tu servicio social en el GP de México.(Gran Premio de la Ciudad de México)

El Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 abrió su convocatoria para que estudiantes universitarios realicen servicio social y prácticas profesionales en torno al evento.

El periodo comprende del 3 de agosto al 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la información publicada por el sitio oficial, el programa Motorsport Academy del GP de la Ciudad de México, los seleccionados se integrarán a equipos que operan áreas clave como atención a clientes, boletaje, experiencias premium, finanzas, hospitalidades, producción y sostenibilidad.

La convocatoria inició el 24 de marzo y contempla la asignación de estudiantes a proyectos específicos en función de sus perfiles académicos.

Entre los beneficios se encuentra la liberación de prácticas profesionales y servicio social, desarrollo de habilidades blandas, acceso a ponencias semanales y exposición directa a la industria del entretenimiento deportivo.

GP México
Gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el GP de México 2025. (Gran Premio de la Ciudad de México)

Áreas y proyectos donde se puede participar

La participación se distribuye en distintos proyectos, cada uno enfocado en áreas estratégicas del evento. Entre ellos destacan:

  • Revisión de planos y renders en AutoCAD: Dirigido a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, quienes apoyarán la elaboración y seguimiento de planos arquitectónicos y de diseño.
  • Estrategia integral de sostenibilidad y Net Zero: Para carreras como ingeniería ambiental y responsabilidad social, con tareas centradas en la medición de huella de carbono, gestión de iniciativas ambientales y apoyo en la recolección de materiales reciclables.
  • Logística y experiencias premium: Comunicadores, psicólogos y gestores de entretenimiento pueden colaborar en la planeación y ejecución de experiencias personalizadas para clientes, así como en la gestión de materiales y documentación.
  • Boletaje y beneficios corporativos: Alumnos de administración y gestión de eventos supervisan la distribución de boletos, la disponibilidad de productos y la atención a asistentes.
  • Análisis y planeación financiera: Estudiantes de finanzas y economía desarrollarán herramientas de análisis financiero y realizarán benchmarks con otros Grandes Premios.
  • Coordinación del programa de voluntarios: Quienes estudian comunicación o dirección de empresas de entretenimiento podrán asistir en el reclutamiento y capacitación de voluntarios.
  • Señalética y sistema de pago: Alumnos de administración y gestión de proyectos se encargarán del seguimiento a la señalética y los módulos de pago cashless dentro del evento.
  • Catering y experiencia culinaria: Para quienes cursan artes culinarias o gestión de eventos, con actividades en la coordinación y ejecución de servicios gastronómicos para staff y prensa.
  • Hospitalidades: Estudiantes de diseño, arquitectura de interiores o diseño industrial colaboran en el desarrollo y construcción de espacios exclusivos para invitados.

De acuerdo con la información publicada, los seleccionados recibirán asignación a un proyecto en específico, participarán en ponencias semanales y tendrán la oportunidad de interactuar con profesionales de diversas áreas.

El proceso de aplicación se realiza en línea a través del sitio web oficial del México GP, donde los interesados pueden consultar requisitos, áreas disponibles y el formulario para postularse.

La Motorsport Academy busca fomentar el desarrollo profesional de los practicantes y contribuir a la formación de talento para la gestión de eventos deportivos de clase mundial.

Estos son los requisitos

  • Tener más de 18 años
  • Promedio mínimo de 8
  • Tener disponibilidad para asistir al Hipódromo y Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Poder estar en el horario indicado: lunes a viernes, entre 9:00am a 3:00pm. (mínimo 4 horas diarias)
  • Documentos requeridos: CV Actualizado, video de presentación, seguro médico vigente (universitario o particular) y contar con 2 cartas de recomendación de maestros.
  • Llenar el formulario del sitio web

El servicio social en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 representa una oportunidad para que estudiantes universitarios se integren a un evento de alto nivel, participen en proyectos reales y adquieran experiencia en el sector del entretenimiento deportivo.

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