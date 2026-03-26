República Checa vs Irlanda: sigue el minuto a minuto EN VIVO para conocer cuál será el rival de México en el Mundial 2026

La expectativa por el tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026 tiene una fecha concreta.

México tendrá que estar muy al pendiente de este cruce, ya que forman parte de los posibles equipos que el tricolor podría enfrentar en la Copa del Mundo desde el Estadio Azteca .

El ganador de este encuentro se estará midiendo ante el vencedor del duelo entre Dinamarca y Macedonia del Norte por el boleto al Mundial 2026 .

República Checa e Irlanda se enfrentan este jueves 26 de marzo a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) en la primera ronda del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 desde el Eden Arena en Praga.

Los últimos seis boletos para el Mundial 2026 se comenzarán a definir este jueves 26 de marzo cuando se disputen las semifinales de la Repesca Europea y el Repechaje Intercontinental.

Sin embargo, no te despegues de Infobae México , ya que aquí te llevaremos el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.

A diferencia de otros años donde Sky Sports solían transmitir todos los juegos eliminatorios, el canal anunció que solamente llevarán a través de su señal los juegos de Italia y Dinamarca , por lo que el público mexicano no podrá verlo a menos que cuenta con algún VPN.

El partido ya arrancó en el Eden Arena, donde República Checa e Irlanda compiten intensamente por cumplir el sueño mundialista, en lo que se espera de los duelos más parejos en esta jornada eliminatoria en Europa.

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