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República Checa vs Irlanda: sigue el minuto a minuto EN VIVO para conocer cuál será el rival de México en el Mundial 2026

El ganador de este enfrentamiento se medirá ante el vencedor del ganador entre Dinamarca y Macedonia del Norte por el boleto a la Copa del Mundo

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El ganador de este enfrentamiento se medirá ante el vencedor del ganador entre Dinamarca y Macedonia del Norte por el boleto a la Copa del Mundo. (Jovani Pérez)
El ganador de este enfrentamiento se medirá ante el vencedor del ganador entre Dinamarca y Macedonia del Norte por el boleto a la Copa del Mundo. (Jovani Pérez)

En pocas líneas:

19:46 hsHoy

Comienza el partido

(AP Foto/Petr Josek)
(AP Foto/Petr Josek)

El partido ya arrancó en el Eden Arena, donde República Checa e Irlanda compiten intensamente por cumplir el sueño mundialista, en lo que se espera de los duelos más parejos en esta jornada eliminatoria en Europa.

19:29 hsHoy

No habrá transmisión para TV en México

Troy Parrott, de Irlanda, a la derecha, celebra después de anotar el tercer gol de su equipo durante el juego de fútbol del grupo F de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 entre Hungría e Irlanda en Budapest, Hungría, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Photo/Denes Erdos)
Troy Parrott, de Irlanda, a la derecha, celebra después de anotar el tercer gol de su equipo durante el juego de fútbol del grupo F de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 entre Hungría e Irlanda en Budapest, Hungría, el domingo 16 de noviembre de 2025. (AP Photo/Denes Erdos)

A diferencia de otros años donde Sky Sports solían transmitir todos los juegos eliminatorios, el canal anunció que solamente llevarán a través de su señal los juegos de Italia y Dinamarca, por lo que el público mexicano no podrá verlo a menos que cuenta con algún VPN.

Sin embargo, no te despegues de Infobae México, ya que aquí te llevaremos el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.

19:17 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Esta será la alineación de República Checa:

  • Matej Kovar
  • Tomas Holes
  • Robin Hranac
  • Ladislav Krejci
  • Vladimir Coufal
  • Lukas Provod
  • V. Darida
  • David Jurasek
  • Patrick Schick
  • Pavel Sulc
  • Tomas Chory

Así serán los once jugadores que Irlanda mandará a la cancha:

  • Troy Parrott
  • Chiedozie Ogbene
  • Finn Azaz
  • Ryan Manninv
  • Jayson Molumby
  • Jack Taylor
  • S. Coleman
  • Dara O´Shea
  • Nathan Collins
  • Jake O´Brien

Repechajes para el Mundial 2026: cómo ver en vivo desde México los 10 partidos clasificatorios

En total, 22 selecciones pelearán por los últimos 6 lugares a la próxima justa mundialista

Los últimos seis boletos para el Mundial 2026 se comenzarán a definir este jueves 26 de marzo cuando se disputen las semifinales de la Repesca Europea y el Repechaje Intercontinental.
Los últimos seis boletos para el Mundial 2026 se comenzarán a definir este jueves 26 de marzo cuando se disputen las semifinales de la Repesca Europea y el Repechaje Intercontinental.

Los últimos seis boletos para el Mundial 2026 se comenzarán a definir este jueves 26 de marzo cuando se disputen las semifinales de la Repesca Europea y el Repechaje Intercontinental.

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19:12 hsHoy

Por el boleto al Mundial 2026

(AP Foto/Ebrahim Noroozi)
(AP Foto/Ebrahim Noroozi)

República Checa e Irlanda se enfrentan este jueves 26 de marzo a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) en la primera ronda del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 desde el Eden Arena en Praga.

El ganador de este encuentro se estará midiendo ante el vencedor del duelo entre Dinamarca y Macedonia del Norte por el boleto al Mundial 2026.

México tendrá que estar muy al pendiente de este cruce, ya que forman parte de los posibles equipos que el tricolor podría enfrentar en la Copa del Mundo desde el Estadio Azteca.

Mundial 2026: esta es la fecha en la que se conocerá al tercer rival de México

Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda se disputarán el último pase y el derecho a medirse ante la Selección Mexicana en el Estadio Banorte en la tercera fecha de grupos del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya espera a su tercer rival del Mundial. (REUTERS/Aris Martinez)
La Selección Mexicana ya espera a su tercer rival del Mundial. (REUTERS/Aris Martinez)

La expectativa por el tercer rival de México en la fase de grupos del Mundial 2026 tiene una fecha concreta.

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