Perros aún no pueden volver al Refugio Franciscano: Gobierno de CDMX anuncia traslado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal

El traslado de los perros rescatados busca garantizar mejores condiciones de cuidado y resguardo.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que en los próximos días iniciará el traslado de perros rescatados del Refugio Franciscano hacia instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, como parte de la reorganización del resguardo de los animales retirados del inmueble en enero pasado.

La secretaria del Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez Icaza, explicó que los caninos que actualmente se encuentran en el refugio temporal del Ajusco serán trasladados de manera paulatina, mientras que los que permanecen en el Deportivo Hermanos Galeana continuarán en ese sitio por ahora.

La funcionaria señaló que el proceso se realizará con seguimiento veterinario y bajo un esquema logístico para evitar riesgos durante la movilización de los animales.

No prevén regreso de perros al Refugio Franciscano

Durante una conferencia de prensa, Álvarez Icaza indicó que, por ahora, no se contempla el regreso de los perros al Refugio Franciscano debido a que el espacio aún no reúne las condiciones jurídicas y físicas necesarias para operar como albergue.

Durante la conferencia de prensa, autoridades capitalinas detallaron el proceso de traslado de los perros rescatados.

Agregó que actualmente 824 perros permanecen bajo resguardo en distintos espacios temporales y que, en una primera etapa, se prevé trasladar a 293 animales que se encuentran en el Ajusco hacia la Brigada de Vigilancia Animal.

Atención veterinaria y seguimiento a los animales

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, informó que varios animales han sido canalizados al Hospital Veterinario para recibir tratamiento.

De acuerdo con la funcionaria, 76 perros fueron trasladados a ese centro médico; de ellos, 42 ya fueron dados de alta y regresaron a los espacios de resguardo, mientras que 34 continúan hospitalizados en proceso de recuperación, algunos en condición delicada.

Gasman explicó que, al momento del aseguramiento del refugio, varios animales presentaban problemas de salud relacionados con nutrición, piel, sistema respiratorio y afecciones dentales.

Plan de atención y destino de los perritos rescatados

Autoridades capitalinas señalaron que, además del traslado, se trabaja en concentrar gradualmente a los animales en espacios con mejores condiciones de atención médica y operativa, mientras avanza la construcción de un refugio público para su resguardo temporal.

El plan contempla el traslado gradual de los perros hacia espacios con mejores condiciones de resguardo. (Gobierno CDMX)

Acciones previstas para los perritos rescatados, según autoridades de la CDMX:

Traslado gradual de animales desde el Ajusco a la Brigada de Vigilancia Animal.

Concentración en espacios con mayor capacidad de atención y resguardo.

Atención veterinaria continua y hospitalización para casos que lo requieran.

Vacunación , desparasitación y esterilización de los animales.

Seguimiento médico y evaluación para procesos de adopción.

Operativo, denuncias y disputa por el refugio

El caso del Refugio Franciscano se originó tras el operativo realizado el 7 de enero de 2026 en la alcaldía Cuajimalpa, cuando autoridades capitalinas retiraron a cientos de animales del predio en medio de una disputa legal por el inmueble.

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas tras el operativo, en el lugar se realizó un conteo preliminar de más de 900 animales, principalmente perros, que posteriormente fueron trasladados a distintos espacios temporales de resguardo.

Se realiza el desalojo de alrededor de 900 animales del refugio franciscano (FiscaliaCDMX/X)

El caso generó movilizaciones de colectivos animalistas y cuestionamientos públicos sobre el manejo del refugio y el destino de los animales.

Entre los señalamientos que organizaciones y autoridades mencionaron sobre el refugio:

Presuntas condiciones de hacinamiento y negligencia en el cuidado de animales.

Problemas de salud detectados en varios ejemplares durante revisiones clínicas.

Posibles omisiones en atención veterinaria antes del aseguramiento.

Diferencias en cifras sobre el número total de animales resguardados.

Disputas legales y denuncias entre organizaciones vinculadas al inmueble.

Mientras continúan las revisiones al predio y los procesos legales entre particulares, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que se mantendrá el resguardo de los animales y el seguimiento a su estado de salud.