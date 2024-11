Por qué Sylvia Pasquel lleva el apellido de su abuelo, el hombre que abandonó a Silvia Pinal cuando era niña

Silvia Pasquel nació el 13 de octubre de 1949 en la Ciudad de México; actualmente tiene 75 años de edad.

Sylvia Banquells Pinal, reconocida actriz mexicana e integrante de la dinastía Pinal, debutó en el medio artístico nacional en 1968 con un apellido muy diferente al de sus padres, Rafael Banquells y Silvia Pinal. Se trata nada más ni nada menos que de Pasquel, pues pertenece al padre biológico de su madre, Moisés Pasquel, quien desconoció y abandonó a la última gran diva del cine mexicano cuando tan solo era una niña.

De acuerdo con la información que Silvia Pinal compartió en su libro autobiográfico, Esta soy soy, la relación que tuvo con su padre biológico fue escasa, pues poco tiempo de nacer, su madre, María Luisa Hidalgo, descubrió que estaba casado y tenía hijos. Ésta habría sido una de las razones por las que Moisés Pasquel no la reconoció como su hija legítima.

La actriz tuvo a Sylvia Pasquel a los 18 años de edad. (FOTO:PAOLA HIDALGO /ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, durante una parte de su niñez convivió esporádicamente con su padre biológico gracias a una de sus tías, quien la llevaba a la XEW (donde trabajaba Moisés Pasquel) para que convivieran.

Silvia Pinal percibía a su padre biológico como un extraño ‘amable’ que le daba regalos que no solía tener en su hogar debido a la complicada situación económica de su padre adoptivo, Luis G. Pinal. En una de esas visitas secretas, Moisés Pasquel descubrió la casa donde vivía y fue a tocar la puerta, lo que desató un fuerte confrontación entre la madre de la niña y sus dos padres.

Ese episodio fue crucial en la vida de Silvia, ya que entonces supo que su verdadero padre no era quien la había criado durante todos esos años, sino el hombre que la visitaba en secreto. Después de conocer la verdad, la actriz vivió un momento difícil a sus 11 años cuando Moisés Pasquel le dejó claro que no quería que lo llamara “papá” en público.

Su relación se fracturó por un tiempo debido a su disputa amorosa por un hombre, Fernando Frade. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Sylvia Pasquel lleva el apellido de su abuelo?

La actriz concedió una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, donde explicó que adoptó el apellido de su abuelo biológico materno porque alguien le recomendó usar uno diferente al de sus famosos padres para que no fuera relacionada con ellos y así pudiera construir su propia carrera sin ese peso.

“Realmente, yo me llamo como debería llamarse mi mamá. Mi mamá es hija de Moisés Pasquel. Cuando empiezo mi carrera me convencen de que me cambie el apellido para que no me relacionen con mis papás”, dijo.

“Que estupidez porque nunca dejaron de relacionarme con mis papás. Yo podría haber sido Sylvia Banquells perfectamente bien, mi carrera haberla hecho con ese nombre, pero me convencieron de que lo tenía que cambiar para que no me estuvieran comparado con ellos”.