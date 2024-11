Hija de policía estatal secuestrado y hallado sin vida en Culiacán comparte mensaje de despedida: “No me cansé hasta encontrarte”

Verastica Muñoz fue reportado como desaparecido por sus familiares. (Facebook)

El hallazgo sin vida de Francisco Javier Verástica Muñoz, miembro de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa reportado como desaparecido en Culiacán la mañana del martes, ha sido condenado por gran parte de la población de la entidad, compañeros de la corporación y su familia, quien durante dos días realizaron su búsqueda sin descanso.

De acuerdo con declaraciones de Leoncio Pedro García Alatorre, Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, todos los miembros de la dependencia se encuentran consternados ante la situación, pues Verástica Muñoz no contaba con ningún señalamiento y no hay indicios de que su asesinato esté relacionado con algún tipo de situación extraordinaria.

“Por parte de la Policía Estatal Preventiva, todos los que somos integrantes de esta estamos molestos por la situación, porque somos personas que estamos trabajando en beneficio de la comunidad, nos duele. Sabemos que esta persona no tenía ningún señalamiento, sus compañeros con los que trabajaba tampoco saben nada de esto, desconocemos la situación”, comentó en conferencia de prensa este 29 de noviembre.

Otra voz que se pronunció sobre el homicidio de Verástica Muñoz fue la de su hija, quien lo recordó como un hombre trabajador que se “desvivía” para darle lo mejor a su familia.

El hombre era supervisor en la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa. (Especial)

A través de redes sociales, la mujer no dudó en compartir un mensaje de despedida:

“Te encontré papi, no de la manera que quería, pero te encontré. Gracias por todo lo que hiciste, eras muy reseco con nosotros pero con solo ver como nos mirabas sabía que éramos tus ojos. Siempre te dije lo mucho que te amaba, te abrazaba aunque no te gustara. Me quedo satisfecha sabiendo que te di en vida todo el amor que pude”, escribió.

Adicionalmente, dijo sentirse agradecida de “haber tenido al mejor papá del mundo”:

“Descansa en paz, papi. No me cansé hasta encontrarte, hice lo imposible y tú y Dios lo saben. El tiempo que me quede de vida te honraré y siempre diré la excelente persona que fuiste, siempre tan recto e intachable tanto en el trabajo como en la vida. Te amo por siempre”, concluyó.

FGE investiga

García Alatorre informó este viernes que la dependencia encargada de investigar los hechos será la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que en la SSP ya se habló con todo el personal para que refuercen sus medidas de seguridad.

“Ya se habló con todo el personal, inicialmente la primera medida de seguridad es cuidar nuestra integridad agudizando todos nuestros sentidos. Estar muy pendiente de las situaciones y de los mensajes que llegáramos a recibir”, agregó.

De acuerdo con los reportes, Verástica Muñoz, de 47 años de edad, fue privado de la libertad por un grupo de hombres armados alrededor de las 8:00 horas del pasado 26 de noviembre, cuando se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan, tipo sedán, color blanco, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Su cuerpo sin vida fue localizado dos días más tardes, al sur de Fraccionamiento Villa Bonita, en la misma ciudad. Los reportes refieren que presentaba signos de violencia, así como disparos de arma de fuego.

Los reportes refieren que desde el 9 de septiembre de 2024, día en el que inició el conflicto armado entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, se han registrado siete ataques directos contra agentes de seguridad: tres en Mazatlán, dos en Navolato y dos en Culiacán. Verástica Muñoz sería el octavo.

La violencia en Sinaloa ha provocado la llega de cientos de elementos de las Fuerzas Armadas. (Reuters/Jesús Bustamante)