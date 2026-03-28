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El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video: lo acusan de “queerbaiting”

El reggaetonero estrenó “Cállate y bésame”, su más reciente propuesta musical

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El Bogueto estrenó "Cállate y bésame".
El Bogueto estrenó "Cállate y bésame".

El videoclip Cállate y bésame de El Bogueto generó un debate inmediato en redes sociales tras mostrar al cantante en escenas de besos con varias personas, incluidas imágenes junto a un hombre en una fiesta.

Las imágenes, cargadas de una atmósfera festiva, muestran a El Bogueto interactuando de forma cercana con distintos invitados, replicando la energía de una celebración. s más comentados entre sus seguidores y el público general.

Bogueto,Regguetón
el cantante mexicano se besó con una mujer disfrazada de hombre. Credito:IG@elbogueto

La participación del cantante en escenas de besos con un supuesto hombre fue el aspecto más mencionado en comentarios y compartidos, especialmente cuando los fans del cantante se dieron cuenta de que el hombre en cuestión era su pareja mujer, disfrazada y con una barba falsa.

Esta situación abrió la puerta a nuevas conversaciones sobre la visibilidad LGBTQ+ en la industria musical y el impacto de los artistas en la percepción social de estos temas.

Un sector de los internautas manifestó que el videoclip de El Bogueto podría ser una muestra de queerbaiting. Aquí te contamos qué significa ese concepto.

¿Qué es el queerbaiting?

Marcha del orgullo LGBT en México, celebración de diversidad, igualdad, amor y visibilidad para la comunidad gay y trans. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
LGBT, una celebración de diversidad, igualdad e inclusión en la comunidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término queerbaiting se refiere a una estrategia utilizada en productos culturales como series, películas, videos musicales o campañas publicitarias donde se insinúa, sugiere o muestra de una relación romántica o sexual entre personas del mismo género, sin llegar a concretarla abiertamente.

El objetivo suele ser atraer la atención del público LGBTQ+ y de sus simpatizantes, generando expectativas sin comprometerse con una representación explícita de la diversidad sexual.

Esta práctica se ha vuelto tema de debate en los últimos años, ya que muchos consideran que explota la demanda de visibilidad y representación, pero sin asumir realmente una postura inclusiva o asumir riesgos frente a sectores más conservadores.

El queerbaiting puede manifestarse a través de miradas, gestos, escenas sugerentes o declaraciones ambiguas de los personajes, pero rara vez se traduce en una trama o desarrollo real que represente a la comunidad LGBTQ+.

El público más crítico señala que el queerbaiting perpetúa la invisibilidad, ya que utiliza la diversidad como un recurso de mercadotecnia sin aportar avances reales en la normalización de identidades diversas.

Por el contrario, quienes lo defienden consideran que incluso estas representaciones ambiguas pueden contribuir a abrir espacios de conversación y reflexión sobre la diversidad sexual y de género, especialmente en contextos donde la censura impide una representación más directa.

En síntesis, el queerbaiting es una táctica polémica que navega entre la inclusión superficial y la búsqueda de audiencias, generando tanto expectativas como frustración entre quienes buscan una mayor presencia LGBTQ+ en la cultura popular.

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