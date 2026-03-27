Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

El ataque ocurrió en la avenida Venustiano Carranza, frente a la delegación de Tránsito en Catemaco. (Foto cortesía PNC)

Un ataque armado registrado en el municipio de Catemaco, Veracruz, dejó como saldo dos personas muertas —entre ellas un guía de turistas— y un presunto agresor herido y detenido, tras un enfrentamiento con un agente ministerial.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron el jueves pasado sobre la avenida Venustiano Carranza, donde la víctima, identificada como Rolando Topete, de aproximadamente 55 años, fue atacada por varios hombres armados mientras se encontraba en la vía pública.

Ataque directo en vía pública

El guía turístico fue sorprendido por los agresores mientras estaba en una banqueta, frente a la delegación de Tránsito del municipio. Testigos señalaron que los sujetos armados abrieron fuego de manera directa, provocando su muerte en el lugar.

El ataque ocurrió en una zona transitada, lo que generó alarma entre habitantes y personas que se encontraban en las inmediaciones.

Enfrentamiento con agente ministerial

Tras la agresión, un elemento de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado que se encontraba cerca intervino y persiguió a los atacantes, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

Un agente ministerial abatió a uno de los agresores tras un enfrentamiento armado. (IA)

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos agresores fue abatido, mientras que otro resultó gravemente herido.

Paramédicos de Protección Civil brindaron atención al lesionado, quien fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, en calidad de detenido.

Operativo e investigaciones en curso

Tras los hechos, autoridades desplegaron un operativo de seguridad en la zona para ubicar a otros posibles implicados, mientras que peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los agresores ni el móvil del ataque, aunque las autoridades continúan con las indagatorias.

El saldo preliminar del hecho es de dos personas fallecidas —la víctima y uno de los atacantes— y un detenido herido, lo que refleja un nuevo episodio de violencia en la región.

Contexto de violencia en la región

Este ataque se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Veracruz, donde grupos armados han protagonizado agresiones en distintas zonas del estado, lo que ha encendido alertas entre autoridades y población.

Especialistas advierten que este tipo de hechos impacta directamente en actividades económicas como el turismo, particularmente en municipios como Catemaco, conocido por su oferta natural y cultural.