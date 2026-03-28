Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales

La cantante y actriz Dulce María celebra el nacimiento de su segunda hija, Fernanda, junto a su esposo Paco Álvarez y su primogénita María Paula. Credito:cuartoscuro

La llegada de Fernanda, la segunda hija de la cantante y actriz Dulce María, marca una nueva etapa en la vida familiar de la artista junto a su esposo, el productor Paco Álvarez, y su primogénita María Paula.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje emotivo en redes sociales la tarde de este 27 de marzo de 2026, lo que generó una ola de felicitaciones y mensajes de apoyo de admiradores y colegas del mundo artístico.

El nacimiento representa no solo la ampliación de la familia, sino también el inicio de una dinámica diferente en el hogar de la exintegrante de RBD. Desde que compartió la noticia, la cantante ha recibido muestras de cariño por parte del público que la ha acompañado en su carrera.

La llegada de Fernanda marca el inicio de una nueva etapa en la vida familiar de Dulce María, exintegrante de RBD. (Instagram: @dulcemaria)

“Llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida”, escribió en su cuenta de Instagram. Asimismo, enfatizó el proceso y el deseo profundo que envolvieron este momento: “Solo nosotros sabemos el camino para tenerte en nuestros brazos y cuánto lo anhelábamos. Estamos infinitamente agradecidos por tu vida”.

La familia crece y se transforma

La reacción de la comunidad artística no se hizo esperar, con mensajes de felicitación que reflejan la cercanía y el aprecio que despierta la cantante entre sus colegas.

El ambiente familiar se ve envuelto en una atmósfera de celebración y gratitud, pues en la dedicatoria final de su mensaje, resumió el sentir del momento: “Morimos de ganas por recorrer la vida contigo! Te amamos bebita mágica."

Cabe señalar que la llegada de la pequeña representa el cumplimiento de un anhelo largo y compartido por la familia, que ahora inicia una nueva etapa con el nacimiento de su segunda hija.

Dulce María destacó en Instagram el profundo deseo y el proceso vivido para dar la bienvenida a su segunda hija, agradeciendo por la experiencia.

Trayectoria de Dulce María en la música y la actuación

La popularidad de Dulce María no solo responde a su faceta personal, sino también a una trayectoria consolidada en el ámbito artístico. Reconocida internacionalmente por su participación en el grupo RBD, la cantante ha desarrollado una carrera como solista y actriz, con éxitos en la música y la televisión.

A lo largo de los años, ha lanzado álbumes, protagonizado telenovelas y recibido premios por su trabajo. Su paso por RBD le otorgó proyección global, mientras que sus proyectos individuales han reforzado su presencia como figura destacada de la cultura popular latinoamericana.

Personalmente, el nacimiento de María Paula, su primera hija, en 2020, marcó el inicio del camino en la maternidad para Dulce María. Desde entonces, la cantante ha compartido con sus seguidores momentos de su vida familiar y ha expresado la importancia de equilibrar su carrera con el cuidado de sus hijas.