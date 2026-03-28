Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

El mediocampista del Manchester United subrayó que Raúl Jiménez es la principal amenaza ofensiva de la Selección Mexicana, destacando también el respeto de Portugal hacia el talento tricolor. REUTERS/Pedro Nunes

La presencia de Bruno Fernandes en México ha puesto el foco en el duelo entre Portugal y la Selección Mexicana, que este sábado estrena el renovado Estadio Azteca.

El capitán luso aseguró que su equipo deberá estar especialmente atento a Raúl Jiménez, a quien considera el referente ofensivo de México.

Portugal prepara una estrategia específica para limitar las opciones de ataque de México en la histórica reapertura del Coloso de Santa Úrsula. REUTERS/Hannah Mckay

Durante sus declaraciones en conferencia de prensa, Fernandes reconoció la experiencia y calidad del delantero, además de anticipar un partido con exigencia máxima para la defensa europea.

Fernandes advierte sobre el peligro de Raúl Jiménez

Desde el inicio de la concentración, Bruno Fernandes ha identificado a Raúl Jiménez como la principal amenaza para el arco portugués: “Raúl es el nombre más grande que tiene en este momento la Selección Mexicana. Lo conozco muy bien, me ha marcado goles y esperemos que no lo haga de nuevo”.

El futbolista del Manchester United destacó la capacidad goleadora del delantero del Fulham , con quien se ha enfrentado repetidamente en la Premier League .

La defensa lusa ha trabajado para anticipar los movimientos de Jiménez, consciente de que limitar sus opciones puede ser clave en el desarrollo del encuentro.

El capitán luso reconoce la capacidad goleadora de Raúl Jiménez, con quien ya se ha enfrentado en la Premier League. REUTERS/Hannah Mckay

El reconocimiento abierto a Jiménez por parte del capitán portugués eleva la expectativa en torno al papel del atacante mexicano en la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

El respeto de Portugal al plantel mexicano

El análisis de Bruno Fernandes no se detuvo en una sola figura. El capitán luso subrayó que el equipo no descuida al resto de los futbolistas mexicanos: “No creo que sea solo él, México tiene otros jugadores muy importantes, quizás no tan conocidos, pero tenemos mucho respeto por lo que puedan hacer”.

El cuerpo técnico ha estudiado el funcionamiento colectivo del Tri para ajustar la estrategia defensiva y neutralizar las diferentes variantes ofensivas del rival. Por ello, Portugal prepara un planteamiento que busca anticipar tanto a Jiménez como a otros elementos con proyección ofensiva.

Bruno Fernandes advierteióque el combinado de México cuenta con jugadores importantes más allá de su delantero estrella. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

Este enfoque integral evita cualquier exceso de confianza y refleja la seriedad con la que Portugal enfrentará el compromiso mundialista.

La concentración y el recibimiento de Portugal

La estadía de Portugal en México, recibida por Paulinho, ha incluido actividades poco habituales en una concentración internacional. El plantel realizó entrenamientos en bicicleta en Cancún y compartió momentos escuchando corridos tumbados de Peso Pluma, según compartió Fernandes en sus redes sociales.

En este sentido, la convivencia y la apertura a nuevas experiencias han fortalecido el ánimo del grupo, que busca llegar al partido con energía y cohesión.

Las historias de Bruno Fernandes en la concentración lusa durante su visita a México estuvieron dominadas por “Ganga”, de Peso Pluma. (Instagram/ @brunofernandes8)

La cercanía con el entorno local ha generado entusiasmo dentro del vestuario, de cara a la exigente cita en la capital mexicana.