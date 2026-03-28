¿De cuánto es la multa por violar la Ley Seca en CDMX este 2026? El castigo que podrías enfrentar en Semana Santa

La alcaldía Iztapalapa tendrá Ley Seca en algunas colonias (Cuartoscuro.com)

Las restricciones de la Ley Seca durante Semana Santa 2026 afectarán a zonas de Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, con prohibición en la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas desde el 2 de abril en fechas y horarios específicos, según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicada el 16 de febrero de 2026.

En la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, la restricción se implementará el 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, afectando a ocho barrios especificados en el aviso oficial. Según la información, tampoco estará permitida la venta de bebidas alcohólicas en ferias, romerías ni eventos populares dentro de la zona, sin excepción por el tipo de envase o modalidad de consumo.

Esta técnica se aplicará con el objetivo de prevenir incidentes violentos y proteger la integridad de quienes participan y asisten a los actos religiosos durante este período. La prohibición abarca la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todas sus modalidades, dentro del perímetro donde se escenifica la tradicional representación de la Pasión de Cristo.

Multas también incluyen arresto

Las sanciones por infringir la Ley Seca en la Ciudad de México varían en función de si la infracción recae en consumidores o establecimientos mercantiles. Para quienes sean sorprendidos bebiendo en la vía pública, las multas van de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,375.94 hasta $3,394.20. En su defecto, se aplicarán arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Por su parte, los establecimientos que comercialicen alcohol enfrentan multas considerablemente superiores, que oscilan entre 351 y 2,500 veces la UMA, esto es entre $39,712 y más de $282,000, junto con la clausura temporal del negocio.

La suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas alcanza tanto a vinaterías como a tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para vender vinos y licores, autoservicios, tiendas departamentales y cualquier otro comercio establecido o ambulante instalado con motivo de las festividades

Esta alcaldía de la Ciudad de México prohibirá la venta de bebidas alcohólicas. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

¿Cómo aplica la Ley Seca en otras entidades?

En el municipio de Huamantla, Tlaxcala, la medida regirá desde las 00:00 horas del jueves 2 de abril hasta las 00:00 horas del lunes 6 de abril, periodo en el que solo se permitirá la venta de alcohol en negocios con licencia y exclusivamente si es acompañado de alimentos y hasta las 22:00 horas. Queda estrictamente prohibido el consumo en la vía pública durante ese tiempo, de acuerdo a Uno TV.

Por su parte, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la prohibición aplicará del 2 al 5 de abril, cubriendo todos los establecimientos mercantiles y la vía pública, aunque los locales cuya actividad principal sea la venta de alimentos podrán ofrecer bebidas alcohólicas solo bajo esa condición.