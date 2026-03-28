México

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

Una emotiva conversación entre padre e hija estuvo a punto de cambiar el destino amoroso del actor y la cantante, quienes hoy son uno de los matrimonios más queridos del espectáculo mexicano

Guardar
Eugenio Derbez, en un traje oscuro, y Alessandra Rosaldo, en un vestido blanco de novia, se miran y sonríen tomados de la mano
Alessandra Rosaldo habló de los primeros años de su relación con Eugenio Derbez en el programa de Isabel Lascurain. (IG: alexrosaldo)

Durante la tarde de este 27 de marzo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conmovieron a sus seguidores y colegas con románticos mensajes en redes sociales para celebrar 20 años juntos.

Además de sus muestras de cariño públicas, Isabel Lascurain compartió un fragmento de la participación de la cantante de Sentidos Opuestos en su programa de YouTube, donde habló sobre sus primeros años con el actor y comediante.

Imagen en blanco y negro de Eugenio Derbez abrazando a Alessandra Rosaldo, quien apoya su cabeza en su hombro, ambos llevan chaquetas
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales, destacando su sólida relación. (Instagram: @alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo no veía futuro con Eugenio Derbez durante sus primeros años de relación

De acuerdo con la intérprete de éxitos como “Amor de papel” y “¿Dónde están?" su relación más larga hasta ahora ha sido la que tiene con Eugenio Derbez, con quien celebra dos décadas de amor.

Pese a que al principio las cosas eran complicadas, Rosaldo reveló que la situación cambió completamente cuando se comprometieron. A partir de este momento, “todo mundo todo su lugar”.

“Ellos sabían, y sobre todo Ais, porque Ais fue en ese momento la que estaba más cercana a su papá y la que habló más con él", recordó.

Alessandra Rosaldo confesó que al inicio de su relación no veía un futuro con Eugenio Derbez debido a diversas dificultades sentimentales. (YouTube: Isabel Lascurain)

Las dudas de Alessandra Rosaldo antes de casarse con Eugenio Derbez

Pese a que su relación con el actor de “Radical” parecía ir bien en los primeros años, llegó un punto en el que la intérprete quería dar un paso más, lo que cambió momentáneamente el escenario romántico.

“Hubo un momento en que yo no pude más. Él no quería dar el siguiente paso y yo estaba muy triste. Yo estaba con él, pero no veía futuro. Entonces yo tomé la decisión de terminar la relación. Y Aislinn fue la que le dijo: ‘Papá, ¿la vas a dejar ir? ¿De verdad la vas a dejar ir?’", contó.

De acuerdo con Alessandra Rosaldo, el actor no quería formalizar con ella porque existía una promesa que no quería romper, situación que ahora comprende la cantante.

En un año marcado por la tragedia, la actriz pasó Navidad y Año Nuevo junto a su padre y hermanos.
Aislinn Derbez jugó un papel clave al aconsejar a su padre sobre el futuro de su relación con Alessandra Rosaldo. (@aislinnderbez, Instagram)

La promesa que impedía que Eugenio Derbez llegar al altar

Según la cantante y actriz, cuando Derbez platicó con su hija mayor recordó que le había prometido que no tendría más hijos, lo que le impedía casarse, pues Rosaldo tenia planes de formar una familia.

Aislinn ni se acordaba de esa promesa. Pero Aislinn, efectivamente, en algún momento, por su historia, le dijo a su papá: ‘Papá, por favor, prométeme que ya no vas a tener más hijos’. Fue una conversación muy profunda y muy reveladora para los dos”, compartió.

Pese a la supuesta promesa, la joven actriz le habría pedido no dejar ir a su pareja, pues sabía que era el amor de su vida, por lo que en ese momento Eugenio Derbez se liberó de la promesa y pudo pedirle matrimonio.

“Creo que a los tres días es cuando fue y me pidió matrimonio”, contó.

Temas Relacionados

Alessandra RosaldoEugenio DerbezAislinn Derbezmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de marzo: se realizan maniobras para retirar el cuerpo de un perrito hallado en vías de la Línea 8 del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de marzo: se realizan maniobras para retirar el cuerpo de un perrito hallado en vías de la Línea 8 del Metro

¿Por qué salió mal? Turista muere en Puerto Vallarta tras falla de paracaídas

Protección Civil acudió sin éxito a auxiliar al joven para brindarle primeros auxilios

¿Por qué salió mal? Turista muere en Puerto Vallarta tras falla de paracaídas

Trump narra cómo Sheinbaum le llamó sorprendida por cambio al “Golfo de América”

El mandatario retomó el tema del “Golfo de México” y reveló la supuesta reacción de la presidenta de México

Trump narra cómo Sheinbaum le llamó sorprendida por cambio al “Golfo de América”

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

La inauguración se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, conocido como Estadio Azteca

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal

La mandataria anunció que hoy revelará la dinámica para que los fanáticos puedan ganar entradas y vivir desde las gradas el esperado encuentro en el Estadio Ciudad de México

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Laura Zapata es acusada de racista en La Casa de los Famosos: “Eres de raza negra”

Elenco de The Devil Wears Prada 2 vendrá a la CDMX como parte del tour para promocionar la película

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

DEPORTES

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1