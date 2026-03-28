Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

Alessandra Rosaldo habló de los primeros años de su relación con Eugenio Derbez en el programa de Isabel Lascurain. (IG: alexrosaldo)

Durante la tarde de este 27 de marzo, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conmovieron a sus seguidores y colegas con románticos mensajes en redes sociales para celebrar 20 años juntos.

Además de sus muestras de cariño públicas, Isabel Lascurain compartió un fragmento de la participación de la cantante de Sentidos Opuestos en su programa de YouTube, donde habló sobre sus primeros años con el actor y comediante.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales, destacando su sólida relación. (Instagram: @alexrosaldo)

Alessandra Rosaldo no veía futuro con Eugenio Derbez durante sus primeros años de relación

De acuerdo con la intérprete de éxitos como “Amor de papel” y “¿Dónde están?" su relación más larga hasta ahora ha sido la que tiene con Eugenio Derbez, con quien celebra dos décadas de amor.

Pese a que al principio las cosas eran complicadas, Rosaldo reveló que la situación cambió completamente cuando se comprometieron. A partir de este momento, “todo mundo todo su lugar”.

“Ellos sabían, y sobre todo Ais, porque Ais fue en ese momento la que estaba más cercana a su papá y la que habló más con él", recordó.

Alessandra Rosaldo confesó que al inicio de su relación no veía un futuro con Eugenio Derbez debido a diversas dificultades sentimentales. (YouTube: Isabel Lascurain)

Las dudas de Alessandra Rosaldo antes de casarse con Eugenio Derbez

Pese a que su relación con el actor de “Radical” parecía ir bien en los primeros años, llegó un punto en el que la intérprete quería dar un paso más, lo que cambió momentáneamente el escenario romántico.

“Hubo un momento en que yo no pude más. Él no quería dar el siguiente paso y yo estaba muy triste. Yo estaba con él, pero no veía futuro. Entonces yo tomé la decisión de terminar la relación. Y Aislinn fue la que le dijo: ‘Papá, ¿la vas a dejar ir? ¿De verdad la vas a dejar ir?’", contó.

De acuerdo con Alessandra Rosaldo, el actor no quería formalizar con ella porque existía una promesa que no quería romper, situación que ahora comprende la cantante.

Aislinn Derbez jugó un papel clave al aconsejar a su padre sobre el futuro de su relación con Alessandra Rosaldo. (@aislinnderbez, Instagram)

La promesa que impedía que Eugenio Derbez llegar al altar

Según la cantante y actriz, cuando Derbez platicó con su hija mayor recordó que le había prometido que no tendría más hijos, lo que le impedía casarse, pues Rosaldo tenia planes de formar una familia.

“Aislinn ni se acordaba de esa promesa. Pero Aislinn, efectivamente, en algún momento, por su historia, le dijo a su papá: ‘Papá, por favor, prométeme que ya no vas a tener más hijos’. Fue una conversación muy profunda y muy reveladora para los dos”, compartió.

Pese a la supuesta promesa, la joven actriz le habría pedido no dejar ir a su pareja, pues sabía que era el amor de su vida, por lo que en ese momento Eugenio Derbez se liberó de la promesa y pudo pedirle matrimonio.

“Creo que a los tres días es cuando fue y me pidió matrimonio”, contó.