México

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 28 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Actualmente cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Avance del Metrobús en este momento

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Cuartoscuro)
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

La estrella pop regresó fugazmente a la Ciudad de México para un proyecto musical que promete sonar fuerte en la próxima Copa del Mundo 2026

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Jesús “N” fue vinculado a proceso tras la detención en la carretera Veracruz-Xalapa

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Muere aficionado en el Estadio Ciudad de México, previo al inicio del partido México vs Portugal

La SSC confirmó que el hombre estaba en estado de ebriedad

Muere aficionado en el Estadio Ciudad de México, previo al inicio del partido México vs Portugal

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Pese a eliminar del plan lo referente a adelantar la revocación de mandato, el tema se mantuvo en el título

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: ya salen los jugadores al terreno de juego a calentar

México vs Portugal EN VIVO: ya salen los jugadores al terreno de juego a calentar

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri