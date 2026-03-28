Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Eugenio Derbez, creador de La familia P. Luche, permite que los actores usen a sus personajes fuera de la serie sin restricciones legales. (Foto: Televisa)

La reciente postura de Luis Manuel Ávila sobre los derechos de los personajes de La familia P. Luche ha desactivado los rumores de conflictos internos que circularon en medios y redes sociales.

El intérprete de Junior aseguró que no existe ninguna disputa legal entre los integrantes del elenco ni con el creador de la serie, Eugenio Derbez.

Luis Manuel Ávila descarta pleitos por los personajes

El reparto principal de La familia P. Luche está conformado por Consuelo Duval, Luis Manuel Ávila, Regina Blandón, Miguel Pérez y Bárbara Torres. (IG @lafamiliaplucheoficial)

En un encuentro con medios de comunucación, Luis Manuel Ávila explicó que la situación del elenco es diferente a lo vivido décadas atrás con el reparto de El chavo del 8.

“El creador del proyecto, Eugenio Derbez, ha permitido que los integrantes del elenco puedan utilizar a sus personajes fuera del programa, lo que ha facilitado su presencia en distintos espacios”, afirmó el actor.

La ausencia de disputas por la titularidad de los personajes ha marcado una diferencia fundamental con los antecedentes que protagonizaron figuras como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves en el universo de Roberto Gómez Bolaños.

Para quienes se preguntan si hay problemas legales con los personajes de La familia P. Luche, la respuesta es negativa. Según Ávila, Eugenio Derbez ha dado libertad total al elenco para usar sus papeles en otros contextos.

Luis Manuel Ávila niega cualquier conflicto legal entre los integrantes del elenco de La familia P. Luche y Eugenio Derbez. Foto: Instagram/@luismanuelavila10

Claves sobre La familia P. Luche

Serie mexicana de comedia producida y protagonizada por Eugenio Derbez.

Se emitió en el Canal de las Estrellas , con su último episodio el 16 de septiembre de 2012.

El reparto principal incluye a Consuelo Duval (Federica), Luis Manuel Ávila (Junior), Regina Blandón (Bibi), Miguel Pérez (Ludoviquito) y Bárbara Torres (Exelsa).

La trama gira en torno a una familia disfuncional que vive en un mundo donde todo está hecho de peluche.

El personaje de Junior es en realidad un ex policía llamado Comandante Alighieri , que fue adoptado tras perder la memoria.

La serie consta de tres temporadas y es considerada una de las comedias más vistas en la televisión mexicana de los últimos tiempos.

Derbez confirmó que no habrá nuevas temporadas, pero los capítulos siguen siendo retransmitidos y consumidos en diversas plataformas.

La familia P. Luche consta de tres temporadas y su trama se centra en una familia disfuncional en un universo hecho de peluche.(Foto: Televisa)

Trayectoria de Luis Manuel Ávila y relación con Derbez

Nacido en la Ciudad de México en 1971, Luis Manuel Ávila formó parte del Taller de Teatro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y se perfeccionó con profesionales como Sylvia Pasquel y Patricia Reyes Spíndola. Además de su papel como Junior, ha destacado en telenovelas, teatro musical y otros formatos televisivos.

El propio Ávila ha señalado en medios que la relación con Eugenio Derbez es de respeto y cercanía. “Nos trata igual, nos invita a sus cosas como si fuéramos parte de su familia”, contó el actor en entrevista con Milenio, al recordar los recientes encuentros con el creador de la serie.