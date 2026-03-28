De la jamaica al pulque: estas son las bebidas mexicanas que mejoran tu salud

Desde infusiones digestivas hasta fermentados con probióticos, no solo forman parte de la cultura gastronómica del país, sino que también aportan beneficios

México posee una de las tradiciones más ricas en medicina natural, donde el uso de plantas, frutas y procesos ancestrales ha dado origen a bebidas que, además de refrescar, contribuyen al bienestar del organismo.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar su salud, estas preparaciones han cobrado relevancia por sus propiedades digestivas, antiinflamatorias, energéticas e incluso reguladoras.

A continuación, te presentamos 10 bebidas mexicanas que destacan por sus beneficios medicinales y su arraigo cultural.

Bebidas mexicanas con propiedades medicinales que debes conocer

Agua de jamaica: aliada del sistema cardiovascular

Preparada con flor de jamaica, esta bebida es ampliamente reconocida por su efecto diurético, lo que favorece la eliminación de líquidos. Además, contiene antioxidantes que ayudan a regular la presión arterial y contribuyen a la salud del corazón.

Té de limón: digestión y relajación

El té de zacate limón es una infusión tradicional utilizada para aliviar molestias digestivas, reducir la inflamación y promover un efecto relajante en el organismo.

Tejuino: probiótico natural

Originario del occidente del país, el tejuino es una bebida fermentada a base de maíz. Su contenido de microorganismos benéficos lo convierte en un probiótico natural que favorece la salud intestinal y la hidratación.

Agua de nopal: control de glucosa

El nopal es conocido por su capacidad para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, además de mejorar la digestión gracias a su alto contenido de fibra.

Té de manzanilla: calmante natural

Una de las infusiones más populares en México, la manzanilla es utilizada por sus propiedades antiinflamatorias, digestivas y relajantes, ideal para aliviar malestares estomacales.

Atole de maíz: energía tradicional

De origen prehispánico, el atole es una bebida caliente elaborada con maíz que aporta energía y es de fácil digestión, especialmente útil en climas fríos.

Té de boldo: apoyo al hígado

El té de boldo es conocido por favorecer la función hepática y aliviar molestias digestivas, siendo una opción común tras comidas copiosas.

Té de canela: contra el resfriado

Gracias a sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, esta infusión es ideal para aliviar síntomas de resfriados y mejorar la circulación.

Pulque: herencia ancestral con probióticos

El pulque, obtenido de la fermentación del aguamiel del maguey, es rico en probióticos, vitaminas y aminoácidos. Su consumo moderado puede contribuir a la salud intestinal.

Agua de tuna: hidratación con antioxidantes

Esta bebida refrescante destaca por su capacidad hidratante y su contenido de antioxidantes, además de favorecer la digestión.

Tradición, cultura y bienestar en una sola bebida

Estas bebidas forman parte del conocimiento ancestral de la medicina tradicional mexicana, donde el uso de ingredientes naturales ha sido clave para prevenir y aliviar diversos malestares. Más allá de sus propiedades, representan una conexión directa con las raíces culturales del país.

Bebida detox: receta de agua de jamaica con diente de león para cuidar los riñones. Foto: (Gemini IA)

Especialistas coinciden en que, si bien estas bebidas pueden aportar beneficios a la salud, deben consumirse con moderación y como complemento de una alimentación equilibrada, sin sustituir tratamientos médicos.

En un entorno donde lo natural vuelve a ganar terreno, estas preparaciones se consolidan como una alternativa accesible, culturalmente rica y potencialmente benéfica para el bienestar cotidiano.