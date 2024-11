Quién es Myra Milanszenko, madre de Erik Rubín y suegra de Andrea Legarreta que murió tras la extirpación de un pulmón

(Captura Programa Hoy // IG: @myramilanszenko)

Joannine Myra Milaszenko (Milanszenko) y Daugherty, madre de Erik Rubín, murió aproximadamente un mes después de someterse a una operación de emergencia en un pulmón debido a un tumor. Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso, pues tanto el cantante como su expareja, Andrea Legarreta, y sus hijas en común, Mía y Nina, no han mencionado nada al respecto, solo han compartido conmovedores mensajes en memoria de la matriarca.

¿Quién es Myra Milaszenko (Milanszenko)?

De acuerdo con la información disponible en la página de Facebook de Myra Milaszenko, estudió en el Colegio Americano de Puebla y la Universidad de las Américas que se encuentra en el mismo estado, sin embargo, se desconoce qué profesión eligió.

Cuando cumplió 18 años de edad, se casó con José Ángel Rubín y aproximadamente un año después concibieron a su único hijo en común, Erik Rubín Milaszenko.

“Tengo abuela americana y abuelo era ruso por parte de mi mamá; se conocieron en Veracruz. Mi abuelo era de los renovadores de redilas y mi abuela fue mecánica de aviones de la segunda guerra mundial”, contó el cantante en 'La Entrevista con Yordi'. (IG: @erikrubinoficial)

Se desconoce más información sobre Myra Milaszenko, solo se especula que nació en 1951, por lo que habría fallecido a los 73 años de edad. Gracias a sus redes sociales, se sabe que rentaba cuartos en Puebla.

“Mi mamá nos abandonó”: Erik Rubín

El intérprete de ‘Princesa Tibetana’ concedió una entrevista para el podcast de Yordi Rosado en 2023, donde abrió su corazón para compartir un duro episodio que atravesó en su niñez debido a la separación de sus padres.

“Una mañana me desperté y el jefe se puso a llorar, me dice: ‘Nos abandonó tu mamá’. Para mí fue muy fuerte, ahí estuvimos los dos llorando y lo más difícil en ese momento fue que el jefe me dijo: ‘Deja irme a alivianar, a buscar una casa y te voy a llevar conmigo; te voy a dejar unos días aquí con tu abuela (materna)’.”

Myra Milaszenko y José Ángel Rubín se casaron cuando tenían 18 años. (IG: @erikrubinoficial)

Y es que su madre se fue de un día para otro de su casa, pero no lo abandonó, sino que terminó su matrimonio con su padre por problemas de pareja. Según el cantante, sus padres acordaron que se quedaría con su papá, pero él lo dejó con su abuela materna, una mujer rusa con educación militar que lo cuidó con mucha disciplina durante todo el tiempo que vivió con ella.

“Me quedé sin familia de la noche a la mañana”, dijo.

Tiempo después se mudó con su padre, quien otra pareja que supuestamente lo maltrataba y hablaba cosas malas en contra de su madre. El cantante confesó que en un principio creyó las palabras de su madrastra, pero después entendió que estaba equivocado y buscó a su madre para que lo ‘rescatara’.

(Instagram/@myramilanszenko//@erikrubinoficial)

“Esta señora lo engatusa y una de esas es que a mí me trataba increíble. Nada más firmaron, se casaron y salió la bruja de Blancanieves. Me hablaba horrible, me traía en chinga, me encerraba, cinturonazo de la regadera mojado, inclusive me decía: ‘Tu mamá fue una mala madre’”, contó.

‘Jefa, por favor ven a rescatarme’ y ya fue”.