Marta Fernanda estrena “La Mitad” como parte de su álbum Boleros Robados

La artista da un giro a su carrera con un EP inspirado en géneros latinoamericanos, marcando su incursión en la música con un estilo único y emotivo. (Cortesía: Marta Fernanda)

La actriz, cantante y directora Marta Fernanda da un nuevo giro en su carrera artística al lanzar La Mitad, una reinterpretación del éxito de Camilo y Cristian Nodal, como parte de su primer álbum discográfico titulado Boleros Robados. Este proyecto representa un regreso a sus raíces musicales, donde mezcla géneros tradicionales latinoamericanos con toques contemporáneos.

“Tomar esta decisión de cantar estas canciones con sabor latinoamericano es algo que yo traigo desde niña”, compartió Marta Fernanda al hablar sobre este nuevo lanzamiento. “Es la música con la que aprendí a cantar. He sido conductora, actriz, y ahora retomo algo que siempre tuve presente: mi identidad musical”.

Aunque su carrera la llevó por caminos como el pop, las baladas y hasta la ópera, Marta siempre incluyó canciones acústicas en sus presentaciones. La Mitad marca el inicio de un proyecto en el que busca fusionar géneros como la bachata, el son y los boleros clásicos, con la producción de Pablo Oviedo y Robert Sánchez.

(Cortesía: Marta Fernanda)

“Creo que tengo que ser fiel a mi identidad musical, a lo que me emociona cantar y grabar”, explicó. Esta fidelidad a sus emociones y raíces se refleja en las guitarras de requinto y los arreglos que recuerdan al bolero clásico.

La Mitad, originalmente interpretada por Camilo y Cristian Nodal, destaca por su emotividad y humor dentro de la melancolía de su narrativa. Marta Fernanda seleccionó esta canción por su capacidad de resonar con el público latino.

“Es una canción que tiene todos los ingredientes para llegar a las emociones de la gente, sobre todo al público latino, que nos encanta gozar sufriendo. Somos hijos del mariachi, de la telenovela, del melodrama”, explicó Marta Fernanda.

La cantante también destacó la dificultad de seleccionar canciones dentro de un universo tan amplio, pero resaltó que este tema captura perfectamente el espíritu de su álbum.

(Cortesía: Marta Fernanda)

Marta Fernanda no solo es cantante, sino también actriz y directora, una combinación que influye profundamente en su enfoque artístico. “Cuando me subo a cantar, no dejo de ser actriz ni de pensar en una visión más amplia. Todo se permea”, señaló, destacando que busca que sus espectáculos sean cada vez más completos y congruentes.

Su versatilidad como artista le permite equilibrar distintas disciplinas, incluso en momentos en los que las circunstancias parecen complicadas. “Esta carrera es de estar arriba, de estar abajo, de desaparecer y de volver a empezar, como lo estoy haciendo ahora”, reflexionó.

(Cortesía: Marta Fernanda)

Con el estreno de La Mitad, el público podrá disfrutar de un EP completo que incluirá cuatro canciones. Marta adelantó que este material estará disponible a principios de 2025, y que las presentaciones en vivo iniciarán entre febrero y marzo.

“Les recomiendo que observen bien sus objetivos”, dijo al ofrecer consejos a los jóvenes interesados en la música. “Es importante tener claro qué tipo de carrera ambicionas porque hay muchos tipos. Nada se acaba hasta que se acaba, y siempre se puede volver a empezar”.

El álbum Boleros Robados no solo incluirá reinterpretaciones de éxitos pop con sonidos tradicionales, sino que también explorará boleros clásicos y temas inéditos. Marta Fernanda invita al público a acompañarla en este viaje musical, donde combina su experiencia artística con su pasión por la música.

La cantante y actriz mezcla géneros tradicionales latinoamericanos con sonidos contemporáneos en su nuevo proyecto musical. Crédito: YouTube / Marta Fernanda

Con La Mitad como punta de lanza, Marta Fernanda está lista para conquistar un nuevo público y reafirmar su lugar en el escenario musical.