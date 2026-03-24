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Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante si no lo descargaste tras tu registro

El comprobante es indispensable para cualquier gestión posterior o aclaración relacionada con la beca

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El comprobante es indispensable para
El comprobante es indispensable para cualquier gestión posterior o aclaración relacionada con la beca.

Miles de familias mexicanas esperan los resultados de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo dirigido a estudiantes de primaria pública que otorga 2 mil 500 pesos para la adquisición de útiles y uniformes escolares. El registro para este programa cerró recientemente, consolidándose como una medida clave para fortalecer la economía de sectores vulnerables en México.

La Beca Rita Cetina está destinada únicamente a niñas y niños inscritos en planteles públicos que no sean beneficiarios de otro programa federal similar. Aquellas familias que ya reciben la Beca Benito Juárez no pueden acceder simultáneamente a esta ayuda. El proceso de registro se realizó a través del portal www.becaritacetina.gob.mx, donde los tutores completaron la solicitud de manera gratuita. La asignación de los 2 mil 500 pesos se hará en una sola exhibición durante el ciclo escolar, cubriendo a estudiantes de primero a sexto grado.

Si no descargaste el comprobante
Si no descargaste el comprobante tras el registro, puedes recuperarlo en el portal oficial utilizando tu cuenta LLAVE MX.

Luego del cierre de inscripciones, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) inició la validación de la información proporcionada por tutores y estudiantes. Esta revisión busca garantizar que el padrón de beneficiarios cumpla con los lineamientos establecidos. Tras la validación, la integración de los nuevos beneficiarios al padrón y la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar serán los siguientes pasos. Las tarjetas para el depósito del recurso se entregarán en mayo, junio y julio, con la expectativa de que los fondos estén disponibles en agosto de 2026.

Para quienes completaron el registro pero no descargaron el comprobante, permanece la opción de recuperarlo sin complicaciones. Es posible ingresar nuevamente al portal oficial utilizando la cuenta LLAVE MX, la cual corresponde al correo y número telefónico registrados. En la plataforma, se debe acceder a la sección “Mis registros” o al apartado de consulta de la Beca Rita Cetina, seleccionar el registro y utilizar el botón de “Descargar comprobante” o “Imprimir”.

Las tarjetas para el cobro
Las tarjetas para el cobro de la beca se entregarán entre mayo y julio, con disponibilidad de recursos prevista para agosto de 2026.

Pasos para recuperar el comprobante

  • Entrar a www.becaritacetina.gob.mx.
  • Iniciar sesión con usuario y contraseña LLAVE MX (correo y teléfono registrados).
  • Acceder a la sección de “Mis registros” o consulta de la Beca Rita Cetina.
  • Seleccionar el registro y buscar el botón de “Descargar comprobante” o “Imprimir”.

Recomendaciones:

  • Si la página presenta saturación, intentar en horarios de menor tráfico, como temprano por la mañana o por la noche.
  • Guardar el archivo PDF en el celular o computadora, imprimirlo o enviarlo por correo electrónico para respaldo.
  • El comprobante resulta fundamental para cualquier aclaración o gestión posterior.

La entrega eficiente de este documento asegura el respaldo adecuado a cada beneficiario, mientras el proceso de asignación y validación avanza para la distribución del apoyo durante el ciclo escolar 2026.

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