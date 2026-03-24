Ricardo Peralta se venga de Kunno y se burla de su eliminación en La Casa de los Famosos

Kunno se despidió de La Casa de los Famosos tras quedar fuera en la quinta eliminación del reality, en una jornada marcada por conflictos internos, reglas modificadas y reacciones en redes sociales. (Captura de pantalla @ricardiosperalta)

La sexta temporada de La Casa de los Famosos vivió una de sus noches más tensas con la salida de Kunno, quien quedó como el quinto eliminado del reality de Telemundo. Durante la gala del lunes, los participantes enfrentaron un clima de reglas cambiantes y disputas abiertas, que se reflejaron en la votación que determinó el destino del influencer mexicano. Pese al apoyo externo encabezado por figuras como Ángela Aguilar, la campaña digital no bastó y el tiktoker abandonó la competencia tras enfrentarse a Curvy en la ronda definitiva.

Desde el inicio de la semana, el ambiente en La Casa de los Famosos se mantuvo marcado por el conflicto entre varios concursantes. Las modificaciones en la dinámica y la tensión acumulada se hicieron evidentes en la gala de eliminación, donde Kunno expresó su confusión ante el resultado. “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera, pues yo”, afirmó el creador de contenido, visiblemente incómodo al momento de dejar el foro.

El influencer mexicano no logró superar la votación frente a Curvy y abandonó la competencia, mientras figuras como Ángela Aguilar impulsaban campañas de apoyo a su favor. (Captura de pantalla Telemundo)

En su primera entrevista fuera del programa, Kunno reconoció el impacto emocional de su salida y comentó que, pese a todo, había logrado forjar lazos con algunos de sus compañeros. “Lo presentía ya al momento de estar en la placa pero sí me sorprendió mucho la verdad. Aunque sea mi equipo, se convirtió un poco en mi familia”, sostuvo. La eliminación del influencer se produce durante una de las fases más controvertidas del certamen, donde los cruces verbales y las alianzas estratégicas han tomado protagonismo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Ricardo Peralta, exintegrante de La Casa de los Famosos México 2, ironizó sobre el desenlace y publicó: “Quiere llorar, quiere llorar... ¿Qué va a hacer Kunno cuando se entere que a nadie le gustó su participación en La Casa de los Famosos”. Además, sumó la palabra “Karma” a su mensaje, en alusión a un episodio previo protagonizado por el propio Kunno.

La salida de Kunno provocó burlas de Ricardo Peralta, quien recordó antiguos enfrentamientos con el tiktoker y avivó la polémica en redes sociales. (@ricardiosperalta)

El antecedente entre ambos surgió durante la edición mexicana del reality, cuando Kunno se burló de Ricardo Peralta en un video difundido en TikTok. En esa grabación, el tiktoker defendió a Arath de la Torre y señaló que la comunidad LGBT+ brindaba mayor respaldo al conductor de Hoy que a Peralta, luego de que este fuera acusado de actitudes polémicas en el programa.

“Quiere llorar, quiere llorar. Que va a hacer Topecillo cuando se de cuenta que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él. Tenemos que admitir que si alguien critica tu forma de vestir, yo que en un momento me llegué a vestir bastante cuestionable y peculiar, o sea es un consejo”, sostuvo Kunno en esa ocasión.

Durante su participación en el reality, Ricardo Peralta fue blanco de controversias por comentarios y enfrentamientos que motivaron críticas de la audiencia. Tras su salida, debió encarar el rechazo generado por su paso por el programa y realizar una autocrítica sobre su comportamiento mientras permaneció incomunicado de la vida exterior.