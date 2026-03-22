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Pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: dónde conocer el calendario oficial de depósitos de abril

Los depósitos se entregan de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Todos los beneficiarios de las
Todos los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su segundo depósito del año en el mes de abril

Todos los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su segundo depósito del año en el mes de abril, y aunque todavía no se anuncian las fechas para la entrega de los recursos, aquí te decimos dónde checar el calendario oficial de pagos.

El propósito fundamental de estas iniciativas es evitar la deserción escolar y brindar a los estudiantes un apoyo económico que les permita avanzar en su trayectoria académica y finalizar sus estudios. Tanto el programa principal como su alternativa, auspiciados por el Gobierno de México, incluyen la entrega de ayudas económicas bimestrales a jóvenes inscritos en planteles educativos públicos.

La Beca Benito Juárez está orientada a jóvenes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas. En cambio, la Beca Rita Cetina centra su primera fase en quienes asisten a secundaria. En el ciclo escolar actual, este programa contempla la incorporación de niñas y niños que cursan la primaria, y se tiene previsto que, en etapas posteriores, también abarque el nivel preescolar.

La Beca Rita Cetina centra su primera
La Beca Rita Cetina centra su primera fase en quienes asisten a secundaria.(Gobierno de México)

¿Dónde conocer el calendario de pagos de abril de las Becas?

El calendario oficial de pagos de abril de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez se podrá conocer y ver a través de los canales oficiales del programa que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Aunque no ha salido el calendario, los beneficiarios deben estar atentos a los anuncios que emiten la CNBBBJ y su titular, pues allí se detallan los procedimientos y días exactos de cobro correspondientes al mes de abril.

Además, cabe señalar que en este periodo de depósitos, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán un pago doble, debido a que en febrero no recibieron su dinero.

Las autoridades de las becas aún
Las autoridades de las becas aún no han dado a conocer las fechas oficiales del siguiente depósito

Calendario tentativo de depósitos

Las autoridades de las becas aún no han dado a conocer las fechas oficiales del siguiente depósito. Sin embargo, se ha revelado un calendario tentativo de pagos que podría comenzar el lunes 13 de abril.

  • Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.
  • Letra C: martes 14 de abril de 2026.
  • Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.
  • Letra G: jueves 16 de abril de 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.
  • Letra M: lunes 20 de abril de 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.
  • Letras R: miércoles 22 de abril de 2026.
  • Letra S: jueves 23 de abril de 2026.
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026}

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de las becas?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

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