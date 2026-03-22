México

Beca Rita Cetina y Benito Juárez: quién recibe primero el pago del mes de abril

Se trata de apoyos económicos para la educación que fortalecen la continuidad escolar

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El primer pago del bimestre
El primer pago del bimestre marzo-abril se realizará en el mes de abril

Los programas de apoyo económico destinados a estudiantes en México mantienen su esquema de entrega bimestral. Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez continúan con su calendario de dispersión para el periodo marzo-abril, con el objetivo de respaldar la permanencia escolar.

Este tipo de iniciativas buscan reducir el abandono educativo y fortalecer las condiciones de estudio en instituciones públicas. El apoyo se entrega de manera ordenada, siguiendo criterios que facilitan su distribución entre los beneficiarios.

Aunque las fechas pueden variar, existe una organización previa que permite identificar quiénes recibirán primero el recurso, así como los canales para verificar su depósito.

Primeros beneficiarios y organización del pago

Se recomienda a estudiantes y
Se recomienda a estudiantes y familias estar atentos a los canales oficiales ante posibles cambios en el calendario tentativo de pagos de becas educativas.

Los estudiantes cuya CURP inicia con las letras A o B serán los primeros en recibir el depósito correspondiente al bimestre en curso. Este orden responde al esquema de dispersión implementado en entregas anteriores.

La distribución escalonada permite que los recursos lleguen de forma ordenada a cada beneficiario. Este modelo facilita el proceso y evita saturaciones en los sistemas de pago.

Se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales para confirmar cualquier ajuste en el calendario y conocer detalles actualizados sobre la entrega.

Calendario tentativo de depósitos

El objetivo principal de los
El objetivo principal de los programas de becas en 2026 es reducir el abandono escolar y fortalecer la permanencia en escuelas públicas mexicanas.

Aunque las autoridades aún no han confirmado las fechas oficiales, se contempla un posible calendario para el siguiente periodo. Este esquema sirve únicamente como referencia y podría modificarse

  • Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.
  • Letra C: martes 14 de abril de 2026.
  • Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.
  • Letra G: jueves 16 de abril de 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.
  • Letra M: lunes 20 de abril de 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.
  • Letra R: miércoles 22 de abril de 2026.
  • Letra S: jueves 23 de abril de 2026.
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026.

Cómo consultar si ya recibiste el depósito

El Banco del Bienestar ofrece
El Banco del Bienestar ofrece una aplicación móvil para revisar el saldo de apoyos educativos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. (Foto: Cortesía)

Existen distintas formas de verificar si el apoyo ya fue depositado. Una de ellas es ingresar al Buscador de Estatus con la CURP, donde se puede consultar la información oficial del programa.

Otra opción es utilizar la aplicación del Banco del Bienestar, que permite revisar el saldo disponible desde un dispositivo móvil. También se puede acudir a un cajero automático para confirmar si el recurso ya fue abonado.

Finalmente, el servicio telefónico brinda asistencia al marcar el número oficial, donde se pueden consultar datos del depósito con la tarjeta correspondiente.

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