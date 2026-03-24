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Quién es el campeón mundial que retó a Canelo Álvarez para enfrentarse en septiembre: “Estoy listo”

La reciente coronación del guatemalteco reconfigura el mapa latinoamericano y abre el debate sobre el próximo gran duelo internacional

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El boxeador mexicano Canelo Álvarez
El boxeador mexicano Canelo Álvarez entrena intensamente en el gimnasio, preparándose para su anticipado regreso al ring en septiembre de 2026. (X/ @Canelo)

Saúl Canelo Álvarez perdió el campeonato indiscutido de las 168 libras el 13 de septiembre de 2025 ante Terence Crawford, desde entonces el mexicano se alejó del cuadrilátero, primero para atender una lesión en el codo y segundo para replantearse su carrera.

Para su esperado regreso programado para el 12 de septiembre, todavía no ha anunciado a su próximo rival. Sin embargo, ya habría un interesado en demostrar la capacidad que tiene en los supermedianos, por lo que se candidateó para ser el próximo rival de Canelo.

El evento sería financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, con Turki Al Alshikh como organizador principal bajo el lema “México contra el mundo”. Si bien algunos medios han señalado a Christian Mbilli, campeón del CMB en las 168 libras, como potencial adversario, la reciente actuación de Lester Martínez lo ha posicionado como un candidato de peso en el debate sobre el futuro de la división supermediano.

Lester Martínez reta a Canelo Álvarez

Lester Martínez logra el título
Lester Martínez logra el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer a Immanuwel Aleem por decisión unánime en California. (Foto cortesía Lester Martínez IG)

La expectativa por un posible combate entre Lester Martínez, campeón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso supermediano, y Canelo Álvarez crece tras el reto público lanzado por el guatemalteco, quien aspira a enfrentarse al boxeador tapatío en septiembre, en un duelo que sería histórico para la región.

Lester Martínez, primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala, desafió a Canelo poco después de conquistar el cinturón interino del CMB en la división supermediano. Su reto posiciona a Guatemala en el escenario internacional del boxeo y abre la posibilidad de una pelea inédita entre ambos países en septiembre, con implicaciones deportivas y simbólicas de gran relevancia para el ámbito latinoamericano.

Al preguntarle acerca de un posible enfrentamiento con Canelo Álvarez tras su último triunfo, Martínez expresó absoluto convencimiento: “Por supuesto, todos los boxeadores que estamos en esto estamos listos. Y yo me siento más que listo para poder hacer una pelea con cualquiera, con él (Canelo) y poder no solo hacer la pelea, sino prepararnos para ganar y por supuesto que vamos a ganar porque así es esto”.

El campeón interino del CMB en supermediano recalcó su preparación y la de su equipo ante la posibilidad de enfrentar al mexicano: “Me siento bastante listo para todo esto”.

Carrera y trayectoria de Lester Martínez en el boxeo

Lester Martínez mantiene un
Lester Martínez mantiene un récord invicto de 20 victorias (Joe Camporeale-Imagn Images REUTERS)

A los 30 años, Lester Martínez mantiene un récord invicto de 20 victorias (16 por nocaut), un empate y acaba de lograr el mayor triunfo en la historia del boxeo guatemalteco tras derrotar a Immanuwel Aleem por decisión unánime en San Bernardino. Este resultado le permitió obtener el cinturón interino del CMB en las 168 libras y lo consolidó como una figura central en el boxeo centroamericano.

Con un estilo agresivo y un poderoso gancho de izquierda, Martínez ha destacado en competencias internacionales. Actualmente ocupa la segunda posición en el ranking supermediano del CMB, solo por detrás de Saúl Álvarez, lo que lo convierte en un referente emergente del deporte en su país y la región.

La posibilidad de un enfrentamiento entre México y Guatemala por el título del CMB genera entusiasmo entre la afición guatemalteca y la comunidad internacional del boxeo. Un posible combate entre el primer campeón mundial de Guatemala y uno de los grandes nombres mexicanos de la división supermediano otorgaría relevancia histórica al evento.

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