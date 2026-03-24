Cuáles son los grupos criminales que operan en San Luis Potosí, donde desapareció un grupo de electricistas

Diversos reportes han registrado las operaciones de grupos criminales en la entidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de siete trabajadores del sector eléctrico desaparecieron y posteriormente fueron localizados con vida en San Luis Potosí. Ante esta situación el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que habrá responsables por la desaparición de los empleados.

“Ya se está trabajando en Fiscalía para tener a los responsables ya en algunas horas [...] Va a haber responsables y en próximas horas se los vamos a demostrar, que ya las investigaciones están muy avanzadas", dijo el mandatario estatal tras el hallazgo de los siete hombres.

Hasta el momento las autoridades no han detallado las razones por las que los electricistas desaparecieron.

Los grupos criminales en San Luis Potosí

Un mapa contento en el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán muestra la distribución de los grupos delictivos en las diferentes entidades del país.

El esquema es parte de la estrategia de seguridad de la presidenta Claudis Sheinbaum (CEDH)

El esquema muestra que en San Luis Potosí fueron registradas operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo.

Ahora bien, la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señala que en San Luis Potosí fueron registradas acciones del CJNG y del Cártel de Sinaloa.

Mientras que en un cuaderno de trabajo del 2022 del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) establece la presencia de más grupos criminales en la entidad: el CJNG, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Activos Libres, Talibanes y el Cártel San Luis Unido. Lo anterior según información de la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Mientras que una revisión de fuentes adicionales surgieron los nombres de Los Zetas Vieja Escuela, el Cártel San Luis Potosí Nueva Generación, Los Palomeros, Los Zetas, el grupo operativo L-23, Los Justicieros, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Milenio, el Cártel del Poniente, los Mata-Zetas y La Maña, así como una alianza entre el Milenio, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

“Yo jalo con el cártel”: exalcalde de Matehuala

Cabe recordar también el caso de quien fuera presidente municipal de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, quien fue investigado por los autoridades de la entidad luego de que fue revelado un audio en el que supuestamente habla de nexos con grupos criminales.

Iván Estrada Guzmán fue acusado de tener nexos con el crimen organizado tras la filtración de audios en redes sociales (Captura de pantalla Facebook / Iván Estrada Guzmán)

En su momento, las autoridades estatales confirmaron que la voz que parecía en el material sí pertenecía al hombre.

“Sí, sí está confirmado que es su voz, el dictamen pericial ya nos lo... se concluye, es un dictamen que se hizo mediante colaboración a otro estado”, fue parte de lo informado por la Fiscalía de San Luis Potosí el 13 de noviembre de 2023.