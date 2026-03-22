Cuenta de donativos para Cuba impulsada por AMLO cumplió con todos los controles de regulación, según la CNBV

Crédito: Itzallana/Infobae México

La cuenta bancaria utilizada para recaudar donativos en apoyo a Cuba cumple con todos los controles regulatorios en México, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de la polémica generada por esta iniciativa.

De acuerdo con el organismo regulador, encabezado por Ángel Cabrera Mendoza, la apertura de esta cuenta en Banorte se realizó conforme a las disposiciones vigentes del sistema financiero mexicano, informó el titular en una entrevista con La Jornada durante la 89 Convención Bancaria.

CNBV descarta irregularidades en cuenta para donativos a Cuba

En dicha entrevista, el presidente de la CNBV afirmó que la cuenta, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, “cumplió con todos los controles que exige la regulación en México”.

Incluso, subrayó que abrir una cuenta bajo estas condiciones no representa ninguna irregularidad, siempre que se respeten las normas de identificación de usuarios, prevención de lavado de dinero y supervisión financiera.

La autoridad también dejó claro que, mientras se cumplan estas reglas, no existe motivo de observación por parte del regulador.

Banorte garantiza supervisión y monitoreo de operaciones

Por su parte, Banorte aseguró que la cuenta cumple con la regulación vigente y fue aperturada bajo sus políticas internas y controles establecidos.

El banco detalló que todas las cuentas abiertas:

Se integran con un expediente completo

Cumplen con la normatividad aplicable

Son sujetas a monitoreo constante de operaciones

Además, reiteró que su prioridad es garantizar la confianza de los clientes y el correcto funcionamiento del sistema financiero.

Donativos se canalizan a través de una asociación civil autorizada

Los recursos recaudados son gestionados por la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual cuenta con autorización para recibir aportaciones voluntarias en México.

Esta organización fue la encargada de abrir la cuenta bancaria para canalizar los apoyos destinados a la población cubana, en el contexto de una campaña impulsada por artistas, intelectuales y figuras públicas.

LISTADO DE DONATARIAS AUTORIZADAS, REVOCADAS O CANCELADAS, PENDIENTES DE PUBLICAR EN EL DOF

Cuenta para apoyo a Cuba no representa riesgo financiero

Tanto la CNBV como Banorte coincidieron en que la operación de esta cuenta no representa un riesgo para el sistema financiero mexicano.

Incluso, se informó que:

No ha habido observaciones por parte de autoridades internacionales

Las operaciones son monitoreadas constantemente

Cualquier anomalía sería reportada a las autoridades

En ese sentido, las instituciones recalcaron que el cumplimiento de la normativa en materia financiera y de prevención de delitos es estricto y permanente.

Polémica por colecta para Cuba

La controversia se originó luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera públicamente el número de cuenta para recolectar donativos dirigidos a Cuba.

El llamado fue realizado a través de redes sociales, donde invitó a la ciudadanía a aportar recursos para adquirir alimentos, medicinas, combustible y otros insumos básicos destinados a la isla, en medio de la crisis económica que enfrenta.

AMLO junto al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Cuartoscuro)

Sin embargo, la iniciativa desató críticas debido a que la cuenta pertenece a una asociación civil de reciente creación, lo que generó cuestionamientos sobre su origen y operación.

A qué nombre quedó registrada la asociación ante el SAT

El nombre ligado al registro de la asociación en el SAT pertenece a alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador: se trata de Carlos Pellicer López, sobrino de Carlos Pellicer Cámara, quien fue senador, activista y “padre político” de AMLO.

Según un artículo de la BBC, a principios de los años setenta, Pellicer Cámara tomó a un joven López Obrador bajo su tutela, lo encaminó hacia la política y se convirtió en una gran influencia. El propio AMLO lo reconoció abiertamente en más de una ocasión, declarándose “pelliceriano” en su libro La mafia nos robó la presidencia y ha confesado que su relación con el poeta fue “muy estrecha y definitoria” en su etapa formativa.

Por su parte, Carlos Pellicer López es narrador, ilustrador y artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde 1977 se ha encargado de custodiar el archivo y legado literario de su tío.

Carlos Pellicer Cámara (1897–1977)— poeta tabasqueño, senador y activista que guio a AMLO.

Carlos Pellicer López (1948)— sobrino. Ilustrador y custodio del archivo del poeta desde 1977.