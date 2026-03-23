México

Cuál es la verdura que más aporta calcio para los huesos

Una buena elección en la mesa puede potenciar la salud ósea cuando se suman nutrientes esenciales como calcio y vitamina K a la dieta

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Una rutina sencilla en la
Una rutina sencilla en la cocina ofrece beneficios al sistema óseo al incorporar vegetales que aportan minerales y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas no lo saben, el brócoli se ha consolidado como uno de los vegetales más valorados en la alimentación saludable gracias a su perfil nutricional y a su aporte clave para la salud ósea.

Diversos estudios señalan que este vegetal contiene una combinación de calcio, vitamina K, magnesio y vitamina C, nutrientes esenciales para el fortalecimiento de los huesos y la prevención de enfermedades como la osteoporosis.

Su consumo regular, en el marco de una dieta equilibrada, contribuye a mantener la densidad ósea y a reducir el riesgo de fracturas, posicionando al brócoli como un aliado fundamental en el cuidado del sistema óseo tanto en la infancia como en la adultez.

El brócoli destaca por su
El brócoli destaca por su aporte de calcio, vitamina K, magnesio y vitamina C, nutrientes esenciales para la salud ósea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál son los beneficios del brócoli para prevenir la osteoporosis

Como mencionamos antes, el brócoli es un alimento recomendado en la prevención de la osteoporosis por su aporte de nutrientes esenciales para la salud ósea.

En este sentido, y de acuerdo con información de la asociación Bone Health and Osteoporosis entre sus principales beneficios destacan las siguientes:

1. Alto contenido de calcio

El brócoli aporta calcio vegetal de buena biodisponibilidad, lo que facilita la absorción del mineral necesario para mantener la fortaleza de los huesos.

2. Fuente de vitamina K

Es rico en vitamina K, fundamental para la síntesis de proteínas involucradas en la formación ósea y en la reducción del riesgo de fracturas.

3. Aporte de magnesio y fósforo

Contiene magnesio y fósforo, minerales que contribuyen al metabolismo óseo y a la estructura de los huesos.

4. Vitamina C para la síntesis de colágeno

El brócoli es una fuente importante de vitamina C, que estimula la producción de colágeno, proteína clave en la matriz ósea.

5. Antioxidantes y fitonutrientes

Su riqueza en antioxidantes ayuda a combatir el daño celular y la inflamación, factores que pueden afectar negativamente la salud ósea.

Cocinar el brócoli al vapor
Cocinar el brócoli al vapor durante pocos minutos preserva mejor su contenido de calcio y vitaminas esenciales para los huesos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir brócoli para obtener sus beneficios para los huesos

Para aprovechar los beneficios del brócoli en la salud ósea, es importante consumirlo de manera que conserve sus nutrientes esenciales. Aquí algunas recomendaciones:

1. Cocción al vapor

Cocinar el brócoli al vapor durante pocos minutos ayuda a preservar su contenido de calcio, vitamina K y vitamina C, evitando la pérdida de nutrientes que ocurre con cocciones prolongadas.

2. Incorporarlo en ensaladas

Añadir brócoli ligeramente cocido o crudo en ensaladas permite mantener su valor nutricional y sumar fibra y minerales a la dieta.

3. Salteado rápido

Preparar brócoli salteado en sartén con un poco de aceite de oliva conserva sus antioxidantes y mejora la absorción de vitaminas liposolubles.

4. En sopas y cremas

Utilizar brócoli en sopas o cremas, evitando hervirlo en exceso, contribuye a mantener sus propiedades y facilita su consumo frecuente.

5. Acompañado de alimentos ricos en vitamina D

Consumir brócoli junto a alimentos con vitamina D, como pescados grasos o huevos, favorece la absorción del calcio presente en el vegetal.

La inclusión constante de brócoli,
La inclusión constante de brócoli, preparado con métodos simples y cocciones breves, facilita la prevención de la osteoporosis en una alimentación variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de brócoli, preparado de forma sencilla y con cocciones breves, potencia su aporte de nutrientes y ayuda a fortalecer los huesos dentro de una dieta variada.

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