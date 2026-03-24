Club Puebla a la venta: esta es la millonaria cifra que pedirían por la histórica franquicia de Liga MX

El club Puebla será puesto a la venta con estas condiciones (X/ @ClubPueblaMX)

Es oficial, la multipropiedad en la Liga MX desaparecerá, luego de que Grupo Pachuca y Orlegi pusieron a la venta sus clubes para iniciar una reestructuración en la Primera División de México, los equipos pertenecientes a TV Azteca también están atravesando por una transición.

Tras la venta de Mazatlán FC al Atlante, el conjunto poblano se alita para afrontar el mismo proceso. Trascendió el reporte de que el club Puebla será puesto a la venta, por lo que la directiva ya valuó las instalaciones de La Franja, así como demás inversiones que tiene la franquicia.

El contexto de la venta está relacionado con la política de la Liga MX de eliminar la multipropiedad, cabe recordar que la situación de Mazatlán es distinta, ya que la franquicia se mudará para dar paso al regreso del Atlante en el máximo circuito. En el caso de Club Puebla, la oferta está marcada por la condición inamovible de que el equipo permanezca en su ciudad de origen, una diferencia respecto a otros procesos.

¿Cuánto cuesta el club Puebla?

La venta de la franquicia del Club Puebla atraviesa una etapa crucial ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La venta de la franquicia del Club Puebla atraviesa una etapa crucial, recientemente se filtró cuál es la cifra que pedirá la compañía de Salinas Pliego. De acuerdo con Pepe Hanan para En Línea Deportiva, la venta se fijó en un precio de USD 130 millones, que en moneda nacional alcanzaría los dos mil 300 millones de pesos ($2,323,100,000 MXN)

Además, la operación está condicionada a mantener al equipo en la ciudad de Puebla, sin posibilidad de traslado, y son tres los actores que permanecen en la contienda, influidos por el elevado monto y las restricciones impuestas por el propietario.

Quien desee adquirir la franquicia del Club Puebla debe pagar USD 130 millones y comprometerse a que el equipo siga en Puebla. Solo tres grupos mantienen propuestas activas: un fondo estadounidense, un grupo de empresarios mexicanos y una entidad de bajo perfil, pero todos enfrentan la distancia entre el precio exigido y sus ofertas, según TUDN.

Quien desee adquirir la franquicia del Club Puebla debe pagar USD 130 millones (MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM)

El precio y las ofertas económicas

Por su parte, Transfermarkt estima el valor del club en poco más de 21 millones de euros (unos 445 millones de pesos), una diferencia considerable respecto al precio exigido. Según Pepe Hanan para En Línea Deportiva, el fondo estadounidense encabeza las propuestas con USD 90 millones, mientras que los empresarios mexicanos ofertan USD 85 millones. Una tercera entidad aún no presenta oferta formal y evalúa su participación en el proceso.

Este proceso financiero ha reducido a solo tres los interesados, de un máximo inicial de ocho, de acuerdo con En Línea Deportiva. Ninguno ha alcanzado todavía el monto solicitado por Grupo Salinas.

Las próximas semanas serán determinantes para que alguno de los interesados logre cerrar la adquisición (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Actores y próximos pasos en la venta del Club Puebla

Los tres grupos que disputan la compra son: un fondo de inversión estadounidense, un grupo de empresarios mexicanos y una tercera entidad de bajo perfil, según En Línea Deportiva. El fondo extranjero busca aprovechar la estabilidad del mercado mexicano, mientras que los empresarios nacionales destacan la importancia de mantener la identidad local en el proyecto.

Las próximas semanas serán determinantes para que alguno de los interesados logre cerrar la adquisición conforme a los requisitos definidos por el propietario. La directriz de TV Azteca apunta a que el club refuerce su capacidad competitiva bajo una nueva administración, asegurando su continuidad y pertenencia a la ciudad, aunque con una estructura empresarial distinta.