Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, Uruguay sigue ajustando su plantilla a través de los partidos amistosos.
Para la Fecha FIFA de marzo, Marcelo Bielsa, técnico de La Celeste, convocó a varios jugadores que actualmente militan o han pasado por la Liga MX, buscando sumar experiencia y mantener un alto ritmo competitivo de cara al torneo.
Jugadores con vínculo mexicano en la lista de Bielsa
El listado incluye al portero Santiago Mele (Monterrey), el defensor Sebastián Cáceres (América) y los atacantes Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres).
Además, se suman futbolistas con experiencia reciente en México como Nicolás Fonseca, Federico Viñas, Juan Manuel Sanabria y Maximiliano Araujo, quien actualmente brilla en la Champions League con el Sporting de Lisboa.
La Celeste se mide a Inglaterra y Argelia
Uruguay abrirá su serie de partidos de preparación enfrentando a Inglaterra en Wembley el viernes 27 de marzo, seguido por un duelo ante Argelia el martes 31 en el Allianz Stadium de Turín.
La Celeste forma parte del Grupo H en el Mundial 2026, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y establecerá su campamento base en Playa del Carmen, México, donde se concentrará durante el torneo.