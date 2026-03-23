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Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

Los amistosos de marzo permitirán a Uruguay ajustar táctica y evaluar a sus elementos

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(REUTERS/Mariana Greif)
(REUTERS/Mariana Greif)

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, Uruguay sigue ajustando su plantilla a través de los partidos amistosos.

Para la Fecha FIFA de marzo, Marcelo Bielsa, técnico de La Celeste, convocó a varios jugadores que actualmente militan o han pasado por la Liga MX, buscando sumar experiencia y mantener un alto ritmo competitivo de cara al torneo.

Jugadores con vínculo mexicano en la lista de Bielsa

(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)
(Jim Dedmon-USA TODAY Sports)

El listado incluye al portero Santiago Mele (Monterrey), el defensor Sebastián Cáceres (América) y los atacantes Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres).

Además, se suman futbolistas con experiencia reciente en México como Nicolás Fonseca, Federico Viñas, Juan Manuel Sanabria y Maximiliano Araujo, quien actualmente brilla en la Champions League con el Sporting de Lisboa.

La Celeste se mide a Inglaterra y Argelia

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Uruguay abrirá su serie de partidos de preparación enfrentando a Inglaterra en Wembley el viernes 27 de marzo, seguido por un duelo ante Argelia el martes 31 en el Allianz Stadium de Turín.

La Celeste forma parte del Grupo H en el Mundial 2026, junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita, y establecerá su campamento base en Playa del Carmen, México, donde se concentrará durante el torneo.

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