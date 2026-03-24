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Kunno reacciona tras ser el quinto eliminado de La Casa de los Famosos: “Sé que tuve muchos errores”

El influencer fue el quinto concursante en abandonar la competencia

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El influencer fue el quinto
El influencer fue el quinto concursante en abandonar la competencia. (Captura de pantalla @soywillliamvaldes)

La sexta temporada de La Casa de los Famosos vivió una noche de alta tensión con la salida de Kunno, quien se convirtió en el quinto eliminado del reality de Telemundo. La jornada, marcada por los recientes cambios de reglas y un ambiente de conflicto creciente entre los participantes, culminó con la despedida del influencer mexicano en la gala del lunes.

La eliminación de Kunno ocurrió tras una votación en la que no logró superar a sus compañeros nominados. Pese a la campaña de apoyo que recibió desde el exterior, con figuras como Ángela Aguilar solicitando votos para él en sus redes sociales, el respaldo no fue suficiente para evitar su salida. La ronda final lo enfrentó a Curvy, y la decisión dejó al tiktoker fuera de la competencia.

El tiktoker se despidió del
El tiktoker se despidió del programa después de enfrentarse a Curvy en la ronda final de nominados, pese al apoyo recibido en redes sociales. (Captura de pantalla Telemundo)

Al llegar al foro, el creador de contenido compartió su desconcierto ante la noticia: “Me siento confundido. No podría decir quién pudo haber salido, porque no sé lo que está pasando. A lo mejor si ya estoy afuera, pues yo”, expresó el influencer, con gestos de incomodidad. Posteriormente, en su primera entrevista tras la eliminación, reconoció el impacto emocional de la experiencia: “Lo presentía ya al momento de estar en la placa pero sí me sorprendió mucho la verdad. Aunque sea mi equipo, se convirtió un poco en mi familia”.

La producción de La Casa de los Famosos endureció recientemente el reglamento, introduciendo nuevas normas que permiten la expulsión directa por faltas de respeto, una medida inédita en la historia del programa. Esta modificación surgió como respuesta a los reiterados episodios de confrontación entre los habitantes, que elevaron el nivel de tensión dentro del reality.

El influencer, conocido por su presencia en redes sociales y su vínculo con figuras como Christian Nodal y la familia Aguilar, se despidió de la competencia durante una de las etapas más controvertidas del certamen.

El ambiente dentro de la
El ambiente dentro de la casa se vio alterado por conflictos entre los participantes. (Captura de pantalla @ShelbyT182)

De igual manera, se sinceró respecto al ambiente interno y los conflictos entre los participantes. “Yo creo que la rivalidad empezó desde el primer momento en que a Laura Zapata le ganó un poco el ego cuando no supo explicarle a Oriana, quién era ella. Entonces ahí empezó la rivalidad entre ellas (...) Cuando ahorita empezaron a escalar las agresiones físicas, yo por eso siempre dije, a mí denme mi espacio personal... al final la máxima autoridad tiene que revisar”.

Al reflexionar sobre su paso por el reality, Kunno admitió errores y aprendizajes: “Creo que me faltó un poco más de crecimiento personal, sé que tuve muchos errores. También a eso venía a crecer como persona pero si Dios así lo tenía escrito y lo que tenía que aprender lo aprendí y es suficiente... pues a darle. Tengo 25 años, me falta mucha vida por delante”, declaró. “Hay cosas allá adentro que te vuelven loco entonces si traes la mente en otra parte”

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