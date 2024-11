Confirman segunda fecha de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros: preventa, precios de boletos y todo lo que debes saber

Stray Kids vendrá a México en el 2025. (JYP Entertainment)

Luego de una exitosa venta de boletos, Stray Kids confirmó una segunda fecha para el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. El nuevo concierto se llevará a cabo el domingo 13 de abril del 2025. Este espectáculo es parte de su tour internacional“dominATE”, mismo que se desarrollará en gigantescos estadios de todo el mundo.

Y es que la venta de entradas para el primer espectáculo fue todo un éxito. Las filas virtuales de Ticketmaster se llenaron de fans y hubo poca oportunidad de conseguir boletos. Tanta fue la euforia de los fanáticos de la agrupación de k-pop que el tema se hizo viral y aparecieron memes de todo tipo.

Por supuesto, habrá una preventa para esta segunda fecha, misma que se llevará a cabo el martes 26 de noviembre a partir de las 2 de la tarde, por el portal de Ticketmaster. Se permitirá la compra de hasta 6 boletos por persona y hay posibilidad de pagar a tres meses sin intereses para los usuarios de tarjeta de crédito Citibanamex.

A continuación te presentamos los precios oficiales:

Pit 1: $5,611

Pit 2: $5,611

Pit 3: $5,611

Platino A: $6,830.75

Platino B: $6,221

Platino c: $6,511

Platino D: &4,391

Zona Gnp: $3,659

Verde B: $3,049

Naranja B: $2,439

Verde C: $2,007.75

Naranja C: $1,220

General B: $1,706.75

La gira “dominATE” representa un paso importante para Stray Kids, consolidando su presencia en el mercado global del K-pop. Este tour no solo destaca por su enfoque en estadios, sino también por la promesa de ofrecer un espectáculo innovador y lleno de energía, características que han definido al grupo desde su debut.

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids, un grupo que ha capturado la atención global con su música, ha logrado un reconocimiento significativo en la industria del K-pop. En 2023, su álbum 5-STAR fue premiado como el Mejor Álbum de K-pop en los Billboard Music Awards, mientras que su canción “S-Class” recibió el galardón a Mejor K-pop en los MTV Video Music Awards, según un informe reciente.

La banda, integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, se distingue por la participación activa de sus miembros en la creación de su música. Este enfoque les ha permitido abordar temas como la resiliencia y el autodescubrimiento, lo que les ha dado una ventaja en el competitivo mundo del K-pop. Bang Chan, además de liderar el grupo, es el productor principal, mientras que cada miembro contribuye con habilidades únicas: Lee Know y Hyunjin son los bailarines principales; Changbin y Han se destacan como raperos; y Felix, Seungmin e I.N enriquecen la propuesta sonora con sus voces.

Desde su debut, Stray Kids ha lanzado varios éxitos globales, como “Miroh”, “God’s Menu” y “Back Door”, que han resonado con millones de fans en todo el mundo. Su lema, “Stray Kids Everywhere All Around the World”, refleja su deseo de conectar con una audiencia global y trascender fronteras culturales. La música del grupo combina elementos de hip-hop, EDM y pop, ofreciendo una propuesta única que ha cautivado a sus seguidores.

El impacto de Stray Kids en la escena musical global es innegable, y sus recientes premios son un testimonio de su creciente popularidad y la influencia que ejercen en la industria del K-pop.