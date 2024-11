Sheinbaum revela cuál fue la respuesta de Joe Biden tras solicitarle información sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta de México se posicionó sobre el caso de Zambada García y Guzmán López. (Jovani Pérez | Infobae México)

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló cómo fue su encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la Cumbre de Líderes del G20, a quien, entre otras cosas, le solicitó personalmente información sobre la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

En la conferencia de prensa matutina, también conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’, la titular del Ejecutivo señaló que en sus reuniones bilaterales con el presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló sobre la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Con el líder del país de las barras y estrellas, detalló, trató cuestiones generales, como la asistencia de la primera dama Jill Biden a su toma de protesta; la importancia de la educación; y cuestiones personales.

“Al presidente Biden le planteé que era importante para México tener toda la información relacionada con la reciente captura. Me escuchó, no obtuve una respuesta directa pero escuchó la propuesta y me dijo que lo iba a revisar”, reveló.

Sheinbaum pidió a Joe Biden información sobre la detención de “El Mayo” Zambada; esto le dijo al presidente de EEUU en el G20 (X/@Claudiashein)

Por otra parte, cuestionada sobre la posibilidad de que México envíe una segunda petición de información de manera formal, señaló que “se verá en su momento”.

“El presidente López Obrador envió un comunicado al presidente Biden que no tuvo una respuesta directa. Me parece que sí es algo que estamos demandando públicamente, pues es importante que también cuando estás en una reunión bilateral se mencione”, expresó.

―”¿Si existe esa confianza de que este asunto de ‘El Mayo’ Zambada quede concluido con el gobierno de Biden?”, se le cuestionó.

“Pues vamos a esperar”, concluyó Sheinbaum.

Las incógnitas en la captura de ‘El Mayo’ Zambada

El pasado 29 de octubre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que EEUU sí ha entregado información sobre la captura del notorio narcotraficante en El Paso, Texas, pero aún faltan datos que ayudarían a concluir la investigación.

“Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental. Esa persona que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de EEUU. La entrada de cualquier avión y persona está reglamentada y se tiene que identificar el vehículo, en este caso el avión y el piloto.

Que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones. Que nos den todos esos datos, que son útiles, pero no fundamentales”, insistió.

Hasta el momento, México únicamente ha podido confirmar que Zambada García fue privado de la libertad el pasado 25 de julio por Joaquín Guzmán López ―integrante de Los Chapitos―, en Culiacán, Sinaloa. Su propio ahijado se encargó de llevarlo a suelo estadounidense, donde finalmente agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo detuvieron.

Hasta el momento, se desconoce cómo ingresó la aeronave utilizada por ambos narcotraficantes, así como también por qué no se detuvo al piloto.

El FBI notificó el incautamiento de la aeronave Beech King Air 200 utilizada por Joaquín Guzmán López y El Mayo Zambada. (Anayeli Tapia/Infobae)