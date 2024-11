Melanie Barragán comparte nuevas fotos de Christian “N”: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”

Melanie Barragán mandó mensaje a su agresor, Christian "N". (Captura de pantalla)

Han pasado 20 días desde que Melanie Barragán Guzmán fue víctima de un brutal ataque por parte de su ex pareja, Christian “N”, quien sigue prófugo. La joven ha utilizado sus redes sociales para exponer al agresor y movilizar a la ciudadanía, compartiendo fotos y mensajes que se han viralizado rápidamente.

En su más reciente publicación en Facebook, Melanie difundió una fotografía de Christian, acompañada de un mensaje directo y contundente: “Donde quiera que estés metido, te vamos a encontrar”.

La imagen muestra al presunto agresor posando junto a un pastel decorado con la frase “Feliz cumple, guapo”, mientras sostiene discos autografiados de la banda Morat. En la descripción, Melanie pidió a sus seguidores evitar usar la reacción “Me enoja” para prevenir que la publicación sea eliminada por la plataforma, destacando su esfuerzo por mantener el caso visible en redes sociales.

Christian “N” sigue prófugo de la justicia. (Captura de pantalla)

A cuatro horas de la publicación, el post en Facebook ya suma más de 3 mil reacciones, más de 500 comentarios y ha sido compartido más de 2 mil veces.

Por otro lado, Melanie también compartió una publicación en su cuenta de TikTok. Acompañado de la canción “Venganza” de No Te Va a Gustar y Nicki Nicole, Melanie expuso imágenes del presunto agresor junto a otro mensaje contundente: “20 días han pasado de mi agresión y aún no aparece este sujeto llamado Christian. Por favor, ayúdenme a encontrarlo y que pague ante la ley lo que me hizo”.

Se ofrece una recompensa de 200 mil pesos por el agresor de Melanie Barragán. (Captura de pantalla)

El video incluye capturas de notas periodísticas, fotografías del acusado por quien se ofrece una recompensa de 200 mil pesos mexicanos.

Los mensajes de Melanie forman parte de una campaña en redes sociales para presionar a las autoridades y a la sociedad a localizar a Christian “N”, acusado de tentativa de feminicidio.

Un ataque que marcó la vida de Melanie

El violento incidente contra la estudiante de enfermería en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ocurrió la noche del 31 de octubre, en una fiesta de Halloween celebrada en la colonia Revolución Verde.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran a Christian “N” agrediendo a Melanie en plena calle, propinándole un golpe que la dejó inconsciente. A pesar de los esfuerzos de la amiga de Melanie por detenerlo, el agresor continuó golpeándola, causándole fracturas en el pómulo y la nariz, además de dañar uno de sus ojos, que estuvo en riesgo de perderse.

Melanie fue trasladada al Hospital Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras ser rechazada en dos hospitales, según denunció su familia. Allí fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo, con otra operación pendiente en la nariz. La joven aún se encuentra en recuperación y requiere atención médica continua.

El Caso Melanie ha causado conmoción en el país. |Foto: Jesus Aviles/ Infobae México

En un giro indignante, horas después del ataque, Christian “N” ingresó al hospital para intentar verla, según relató María del Socorro Guzmán, madre de Melanie. “Dijo que quería darle un beso en la mejilla”, narró la madre, quien pidió al personal que lo expulsara. Este acto ocurrió antes de que se presentara formalmente la denuncia, por lo que no pudo ser detenido en ese momento.

Christian “N”, de 24 años y estudiante de medicina, huyó tras la agresión, lo que llevó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas a emitir una orden de aprehensión por tentativa de feminicidio y activar una alerta migratoria para impedir su salida del país. Además, la fiscalía ofreció una recompensa de 200 mil pesos a quien brinde información que facilite su captura.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas manifestó su solidaridad con Melanie, otorgándole una beca permanente y acceso a apoyo psicológico y médico. Estudiantes de la UAT instalaron puntos de donación en el campus bajo la consigna “Todos con Melanie”.

El caso también generó reacciones en las esferas políticas. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, condenó los hechos y aseguró que no tolerará ninguna forma de violencia de género. A nivel nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su administración implementará medidas de prevención, como un plan de salud mental y sanciones más estrictas para castigar a los agresores.