Corona Capital 2024: así puedes solicitar el reembolso de tu pulsera Cashless en línea

Si te quedó saldo en tu pulsera, puedes pedir el reembolso. (@CoronaCapital)

El festival Corona Capital 2024 se llevó a cabo por tres días seguidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El pasado15, 16 y 17 de noviembre miles de fans tuvieron la oportunidad de ver en vivo a grandes bandas como Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Jack White, Empire Of The Sun, The Mars Volta, Travis, St. Vincent, Vega, Thee Sacred Souls, Hermanos Gutiérrez, Iggy Pop, Water From Your Eyes, por mencionar solo algunos.

Además de los conciertos en múltiples escenarios hubo una gran variedad de actividades para los asistentes. Desde experiencias interactivas, zonas de descanso, venta de mercancía y áreas de comida. Cabe recordar que desde hace varios años el pago dentro del evento masivo fue por medio del sistema cashless.

Dicho método permite recargar cierta cantidad en una pulsera electrónica para realizar compras durante el festival. Es muy común que al finalizar los tres días del evento sobre algo de dinero sin gastar en las pulseras, el cual puede ser devuelto.

Para el reembolso será necesario guardar la pulsera para poder ingresar el número de folio que se encuentra detrás del chip. (@CoronaCapital)

De acuerdo al Corona Capital, el periodo de solicitud de reembolso online es a partir del 20 de noviembre a las 11:00 horas, hasta el 11 de diciembre a las 23:55 horas. Únicamente podrá pedirse en la sección de “reembolso” de la página oficial, así como en la aplicación del Corona Capital.

Qué se necesita para poder solicitar tu reembolso

Guardar tu pulsera Citibanamex Cashless, para poder ingresar el número de folio que se encuentra detrás del chip.

Ingresar a la plataforma en línea que estará disponible en la página web del festival y crear una cuenta con tus datos. (Consultar fechas en políticas de reembolso del evento).

Contar con el saldo suficiente para cubrir los costos de reembolso.

El reembolso se verá reflejado con el nombre del evento en el concepto en la fecha que se te haya indicado tras haber hecho con éxito la solicitud necesaria.

Es importante tomar en cuenta que, si tus datos no son correctos, el reembolso no se podrá realizar. Así que debes ser cuidadoso al ingresar tus datos personales en el formulario que aparece. En caso de necesitar asistencia con tu reembolso, puedes contactar al festival vía redes sociales del festival o al correo: contactocashless@ocesa.mx.

En caso de haber precargado tu pulsera en línea, tu reembolso se lleva a cabo de manera automática siempre y cuando el monto restante sea igual o menor al saldo precargado originalmente en línea.

Si perdiste tu pulsera con saldo, no se puede hacer nada. Ya que no es sujeta a cambio ni reposición y no se podrá reclamar el monto remanente en ella ni solicitar reembolso.