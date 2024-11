La fuerte pelea de Caeli y Aristeo en Las Estrellas Bailan en Hoy tras confirmar que “viven juntos”

(Instagram/@caeliyt)

Caeli y Aristeo Cázares, participantes del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, enfrentan un momento crítico en su relación personal y profesional. Durante los ensayos previos a su presentación del 14 de noviembre, la pareja, conocida como el Team Chispitas, mostró signos de tensión que culminaron en una discusión en la que la youtuber abandonó el escenario llorando.

Este incidente ha generado especulaciones sobre el futuro de su relación, tanto dentro como fuera del programa. “A mí no me parece que me hables así”, dijo Caeli. Mientras que el ex jugador de Exatlón dijo “Y a mí no me parece que sólo veamos tu punto”.

Desde su aparición en el reality, la química entre la influencer Caeli y el atleta Aristeo Cázares ha sido evidente, lo que llevó a rumores sobre un romance que finalmente fue confirmado por ella; sin embargo, el estrés de la competencia parece haber afectado su conexión, reflejándose en su desempeño en la pista de baile. Los jueces, entre ellos Andrea Legarreta, Latin Lover y Ema Pulido, señalaron problemas de ritmo y coordinación en su última presentación, otorgándoles una calificación de 22 puntos.

El conflicto entre Caeli y Aristeo se intensificó durante los ensayos de una coreografía de flamenco, un género que requiere gran pasión y precisión.

Así surge la tensión entre Aristeo y la youtuber en el programa de baile Crédito: YouTube Programa Hoy

Aristeo expresó frustración por la falta de concentración de Caeli, lo que llevó a un intercambio de palabras que terminó con Caeli saliendo del ensayo. “No es que esté enojado contigo, está frustrado”, explicó el coreógrafo, mientras que ella manifestó sentirse afectada por la situación, pues dijo que “la estaba mirando horrible”.

A pesar de las dificultades, la relación entre Caeli y Aristeo ha sido un tema de interés para los seguidores del programa. Desde que comenzaron a compartir tiempo fuera del set, su vínculo ha evolucionado rápidamente, con Aristeo pasando tiempo en el departamento de Caeli en la Ciudad de México, según su compañera Alana. Es por esto que la influencer incluso ha considerado mudarse a Veracruz, ciudad natal de Aristeo, una vez que termine su participación en el reality.

Otra de las coreógrafas le dijo a Caeli que tenía que salir la coreografía sí o sí y “no había pretextos”.

¿Cómo votar por tu pareja favorita de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’?

Para apoyar a tu pareja favorita, lo único que tienes que hacer es entrar al sitio oficial https://www.lasestrellas.tv/programas/hoy/vota y elegir su foto en el listado. Los famosos que tengan menos votos quedarán eliminados de la competencia.