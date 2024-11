Senado aprueba reelección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH

Presidirá la CNDH por segunda vez; ahora para el periodo 2024-2029- (Infobae México/Jesús Avilés)

En una sesión que inició hora y media después, este martes 12 de noviembre el Pleno del Senado de la República llevó a cabo la votación para elegir a la mujer que presidirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029, en la cual resultó ganadora la actual titular, Rosario Piedra Ibarra.

Minutos antes de que arrancara la sesión, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que los partidos que integran el oficialismo estaban a punto del consenso y que apostarían por la reelección de Rosario Piedra, pues a él le parecía una “compañera probada, comprometida y que ha sufrido acoso durísimo de las organizaciones de derecha”.

Estas declaraciones vinieron a reforzar los dichos de algunos reporteros de la fuente que aseguraban en redes que el retraso de la sesión era porque los grupos parlamentarios de Morena y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) estaban en medio de ‘jaloneos’ porque no todos estaban de acuerdo en la reelección de Rosario Piedra.

El empedrado camino hacia la reelección

Días atrás, la inclusión de la activista causó controversia debido a que no se encontraba dentro de los cinco perfiles mejor evaluados en comisiones, según reveló el senador de Morena Javier Corral Jurado, sin embargo, se le incluyó a petición de quienes apostaban por su reelección; al final, la terna quedó conformada por Rosario Piedra Ibarra; la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, y la reconocida abogada jalisciense Paulina Fernández Diz.

Rosario Piedra dejó en el camino por la presidencia de la Comisión a Nashieli Ramírez y Paulina Fernández.(CNDH)

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada tras estas declaraciones. A pregunta expresa de Infobae México en la conferencia mañanera del pasado 7 de noviembre, la mandataria aseguró que la terna final de candidatas era responsabilidad exclusiva del Senado, pero dio su espaldarazo a Rosario Piedra:

“Las y los senadores hacen la terna a partir de sus comisiones y el pleno decide a partir de la terna. (...) Rosario Ibarra es un símbolo (con su familia) de lucha contra la represión, autoritarismo, las desapariciones forzadas desde el Estado”, afirmó la presidenta en Palacio Nacional. Semanas atrás, ya había destacado que la presidenta de la CNDH era hija de Rosario Ibarra de Piedra, quien tras la desaparición por motivos políticos de su hijo Jesús, en 1974, fundó el comité ¡Eureka! de madres buscadoras, el cual de hecho no la respaldó en este proceso.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra de la reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH debido a la deficiente gestión que tuvo en estos cinco años, por su cercanía con Morena y porque emitió pronunciamientos en defensa del oficialismo. “La CNDH ha sido omisa en casos que involucran a las Fuerzas Armadas. Entre 2020 y 2023 la Guardia Nacional acumuló 1,816 quejas pero sólo recibió 13 recomendaciones. Mientras que la Sedena, señalada en 1.664 quejas, recibió sólo 26 recomendaciones”, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

“La CNDH que queremos protege a las personas, no al poder. Necesitamos un perfil independiente que haga valer la justicia y frene la impunidad. La reelección de Rosario Piedra sería una grave señal de desprecio por la protección de las víctimas de graves violaciones a los derechos” y “La CNDH que queremos es independiente. La nueva presidencia de la CNDH debe responder a las víctimas y a la defensa de los derechos humanos, no a intereses partidistas. No reelección CNDH”, expresaron en redes las organizaciones Fundar y Documenta AC.

ONG lanzaron en redes la campaña #LaCNDHQueQueremos, en contra de la reelección de Rosario Piedra. (X @DocumentaAC)

Fue hasta cerca de las dos de la madrugada que Piedra Ibarra asumió el cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para un segundo periodo, tras ser reelegida por el Senado de la República. En total, se emitieron 127 votos en la elección, de los cuales 87 fueron a favor de su reelección, lo que le permitió obtener la mayoría calificada necesaria para su designación.

Al concluir la votación, Piedra Ibarra se dirigió a la Mesa Directiva del Senado, donde recibió la constancia que formaliza su elección, la cual tendrá vigencia a partir del 15 de noviembre de este año y se extenderá hasta noviembre de 2029. La toma de protesta fue respaldada únicamente por los senadores de Morena, el PT y el PVEM, ya que los miembros de la oposición abandonaron la sesión tan pronto como terminó la votación.