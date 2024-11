Nicola Porcella aclara si tiene un romance con Bárbara Islas: “Es una mujer espectacular”

Bárbara Islas y Nicola Porcella fueron relacionados sentimentalmente en plena transmisión de Soltero Cotizado. Créditos: Cuartoscuro

Hace unos días surgió la polémica en relación al programa “Soltero Cotizado” protagonizado por Nicola Porcella y conducido por Montserrat Oliver.

Todo comenzó cuando la conductora Bárbara Islas confesó para los micrófonos de Sale el Sol que se encontraba saliendo con el conductor de Hoy desde el año pasado, situación que causó comentarios divididos.

“Está muy guapo, me cae muy bien, hemos salido. Sí hemos salido, la verdad desde el año pasado, luego decían es cosa nueva, pero no, es desde La Casa de los Famosos México pasada. Emilio nos hizo el favor de ser el cupido en ¡Cuéntamelo ya!”, reveló.

Además de confesar que su historia comenzó desde antes de que comenzaran las grabaciones de su reality show, compartió que sus diversos compromisos laborales no les han permitido ir más allá.

“Me parece un chavo muy trabajador y me cae muy bien. Nos hemos visto algunas veces, pero ahorita a qué hora, creo que él tiene cuatro programas, y yo con la novela, imposible”, aseguró.

Conductores de Sale el Sol cuestionan la veracidad de 'Soltero Cotizado' Crédito: Sale el Sol

Tras escuchar las declaraciones de la también actriz, los conductores de Sale el Sol cuestionaron la veracidad del programa Soltero cotizado, pues se supone que el formato está centrado en buscar el amor y brindarle al público una visión más profunda de la vida personal del presentador peruano.

“Qué manera de destrozar el programa en el que está. Se supone que Nicola está buscando el amor en un programa, ya lo tronó. Si Bárbara está diciendo que sale con él ya para qué hacen ese programa”, cuestionó Joanna Vega Biestro.

Nicola Porcella confiesa si tiene una relación sentimental con Bárbara Islas

Ante la duda sobre un posible romance entre los conductores de Televisa, Nicola Porcella rompió el silencio y aseguró que sí ha salido con su colega, pero siempre como amigos.

“Sí he salido con ella, yo no voy a mentir. Bárbara es una persona súper linda, una mujer espectacular, con una trayectoria hermosa, súper talentosa. Obviamente a quién no le va a gustar rodearse con gente así, que te sume en la vida”, puntualizó.

(YouTube/Unicable)

Asimismo, enfatizó que su relación con la actriz de “Vivir de amor” es laboral y de amistad, pues le gusta aprender de las personas con las que se rodea.

“Aprendo mucho de mis compañeros, en el teatro, conduciendo, aprendo mucho de cada uno. Bárbara es una persona de la cual también aprendes, pero nunca ha pasado nada, ni un beso ni nada”, afirmó.