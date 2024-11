Bárbara Islas rompió el silencio sobre la amistad que tuvo con Gala Montes

La conductora dijo estar muy contenta por Gala por el éxito que está teniendo en su carrera (Fotos: TikTok/ Gala Montes)

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2, Gala Montes había revelado que estaba saliendo con Bárbara Islas, lo que fue negado por la conductora. Islas desmintió cualquier tipo de relación más allá de la amistad con la actriz.

Por su parte, Montes se dijo decepcionada y enfureció cuando internautas comenzaron a criticarla porque había “obligado” a salir del clóset a su compañera. Ante dicha situación, la cantante aseguró que ellas ya lo habían acordado y finalmente decidió tomar la decisión de distanciarse.

Una vez finalizó el reality show, se habló de un posible reencuentro entre ambas, sin embargo esto no ha ocurrido. Bárbara Islas llegó a comentar que ella seguía abierta al diálogo y que se sentía lastimada y dolida. No obstante, en un reciente encuentro con la prensa, Islas declaró que la amistad ya no existe.

“Desde antes que entrara ya no nos hablamos para nada. Me da mucho gusto que tenga mucho éxito, se lo merece. Veo que a todo mundo le está yendo bien”, dijo.

Antes de entrar a LCDLFM, Gala confesó que ella y Bárbara estaban saliendo.(Instagram)

“Ya no hay amistad, pero yo siempre me quedo con lo mejor. Imagínate que en cada proyecto te haces mega amigo de alguien y no se puede fracturar. De repente los vuelves y dices ‘qué gusto’, pero no lo frecuentas todo el tiempo. Con algunos te quedas de repente de por vida pero no siempre”.

Asimismo señaló que prefiere no hablar del tema para no generar polémica. “Ya ni siquiera quiero hablar del tema, porque al final si dices algo eres una colgada, si no dices nada, eres una mustia... Fui muy violentada entonces que la gente se quede con lo que ellos quieran, lo más importante es que yo sé quién soy”, detalló.

La conductora reveló que sí ha salido con Nicola Porcella. (YouTube/Unicable)

Antes de terminar su interacción con los medios de comunicación, Bárbara fue cuestionada sobre Nicola Porcella. Y confirmó que ha salido varias veces con el actor de melodramas de Televisa, incluso comentó que no podrían establecer una relación ya que Porcella está muy ocupado en sus proyectos, tales como el reality.

“Soltero cotizado”. “Está muy guapo, me cae muy bien, sí hemos salido. Hemos salido desde el año pasado. Desde la casa pasada que Emilio nos hizo el favor de ser cupido, ahí en el Cuéntamelo ya! Pero ahorita él, a ver a qué hora, tiene creo que 4 programas y yo con la novela, imposible...”.

Esta afirmación por parte de la conductora provocó confusión, ya que Nicola se encuentra buscando el amor en su programa.