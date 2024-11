Por qué dicen que Natanael Cano siempre tuvo razón sobre Pepe Aguilar y su familia

Natanael Cano fue sumado a la polémica por una curiosa razón (@DonNataReturned)

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance, la pareja no ha dejado de ser un tema de conversación en el regional mexicano, pero actualmente la polémica está fortalecida por las primeras declaraciones de Cazzu, quien se dijo afectada por la infidelidad, la cual había sido inicialmente negada.

Esta situación ha desencadenado cientos de debates en redes sociales e hilos analizando la situación, lo que ha llevado a las personas a recordar las viejas polémicas de toda la familia, comenzando por Pepe Aguilar, quien llegó a criticar a Natanael Cano en 2021.

Natanael Cano y Pepe Aguilar tuvieron peleas entre 2020 y 2021

A pesar de que hizo las pases con la familia Aguilar, Natanael Cano llegó a ser muy incisivo hace años, lanzaba comentarios incendiarios y se negó a pedir perdón varias veces.

Natanael Cano defendió a su género desde 2019 y no pensaba permitirle críticas a Pepe Aguilar, por lo que en una ocasión dijo: “Yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó”, dejando entrever que reconocía al cantante de regional como alguien bien posicionado en la industria, por lo que tenía una postura de “prepotencia” hacía él como joven.

La polémica empezó en 2020 y ahora sus fans dicen que siempre tuvo la razón

En su momento, el pionero en los corridos tumbados fue duramente juzgado por Pepe Aguilar, quien proviene de una familia de cantantes y su apellido se ha consolidado dentro del regional mexicano.

Todo comenzó con una entrevista de El mameluco donde parecía que el hijo de Antonio Aguilar se refería a los corridos tumbados como “música mediocre, chafa y pi...che”, pero se trató de una confusión. Aún así Natanael Cano comenzó una serie de indirectas con Pepe Aguilar.

En 2023, el intérprete de corridos como Amor Tumbado y Madonna se dijo incluso arrepentido de haber tenido este encontronazo, en 2021 también defendió a Ángela Aguilar de todas las críticas que le llegaron por cantar “muy lento” el Himno Nacional.

Las reacciones de Natanael Cano en Twitter

Tres años después de esta polémica, los fans de los corridos tumbados aseguran que Natanael Cano tenía razón, pues si bien fue blanco de críticas por su actitud en 2021, a las personas les parece que fue uno de los primeros en detectar abiertamente las actitudes negativas de Pepe Aguilar y su familia.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer: “Mi Nata todo chiquito y gallito siempre tuvo la razón”, “Todos los Aguilar son unos mier...llas y Natakong sabía lo que decía, que su apellido no lo era todo”, “Con todo este desm...dre del infiel de Nodal y recordar que Nata se peleó con él, sólo puedo comprobar que todo lo que tocan los Aguilar está podrido” entre otros.