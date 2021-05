Natanael Cano olvidó el pleito con Pepe Aguilar y defendió a Ángela de la polémica por Himno Nacional

Natanael Cano mostró su apoyo a Ángela Aguilar. (Foto: EFE/Rancho Humilde)

El cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, se sumó a la polémica sobre la interpretación del Himno Nacional de Ángela Aguilar previa a la pelea del Canelo Álvarez con Billy Joe Saunders, pero su respuesta fue diferente a lo que se esperaba.

“Tampoco tenía que cantar perfecto, a ella le digo que no tiene que cantar perfecto. Lo hizo y ya, es lo que cuenta, ¿me entiendes?”, expresó el intérprete de música regional.

En una entrevista para el medio Suelta la Sopa, el reportero le preguntó su opinión sobre la interpretación de la adolescente, aunque este cuestionamiento remontó al enfrentamiento que tuvo Cano con el papá de Ángela: Pepe Aguilar.

Natanael Cano lanzó mensaje a Ángela Aguilar

“Algunos dicen que fue el karma de que alguna vez criticó tu música”, lo cuestionó el periodista.

El cantante de Amor tumbado negó que esté relacionada una cosa con la otra. “Yo creo que la raza está mal de más, la gente está mal. Yo también canté en vivo, en los premios, canté en unos premios en vivo, también estaba nervioso y se me escuchó un poco mal”, confesó.

Además, dejó en claro su apoyo a pesar de no haber visto el show de la cantante de En realidad. “Sinceramente no la escuché, pero sí vi la pelea del Canelo”, confirmó.

Hace exactamente un año, es decir, en mayo del 2020, Pepe Aguilar y Natanael Cano se vieron envueltos en una tremenda polémica que estuvo repleta de insultos e indirectas.

Las reacciones de Natanael Cano en Twitter

La pelea surgió a raíz de una gran confusión, pues fue en un video del intérprete de Por mujeres como tú con el famoso influencer Escorpión Dorado que se le escuchó criticar al género de los famosos “corridos tumbados”, de quien Natanel Cano es el rostro en México.

A pesar de no mencionar su nombre, el cantante de 20 años se sintió aludido. Sin embargo, fue más bien la edición del video, pues lo que llegó a los oídos del cantante de Yo vengo de barrio fue muy distinto a lo que sucedió en realidad.

El medio “El Mameluco” publicó un video donde parecía que Aguilar se refería a los corridos tumbados como “música mediocre, chafa y pinche”. Sin embargo, lo que había dicho en realidad era otra cosa.

“Yo creo que son parte de la evolución de la música y así como en la evolución de las especies, hay cosas que duran más cosas que otras”, fue que dijo sobre el género, y los comentarios la verdad hacían referencia a la música actual general. Incluso el mismo Escorpión intervino para explicar que ese video estaba manipulado.

“Si todos tienen gustos diferentes, por qué abres el hocico. A ver, Pepe Aguilar, ¿para ti qué son los corridos tumbados? Pues la verdad a mí no me gustan, pero podrías decir que habrá gente que sí y que se respeta, pero ahí vas a tirar mierda”, le respondió muy molestó Natanel.

Por su parte, Aguilar dijo que “ni lo conocía” y compartió un video defendiéndose. “¿Qué tan poca autoestima debes de tener que cuando un güey dice ‘Se debe de dejar de hacer música pinche y chafa’ pienses que están hablando de ti? Qué pinche autoestima tan bajita tienes”, explotó el hijo de Antonio Aguilar.

Debido al enfrentamiento, el público incluso consideró que el incendio en el rancho de “La Dinastía Aguilar” en Zacatecas lo había provocado Cano, cosa que desmintió Pepe días después.

Cuando se aclaró la situación, Natanael Cano le pidió disculpas al famoso cantante, pero dejó en claro que no se arrepentía de nada y que siempre defendería al género musical al que pertenece.

“La neta no me arrepiento ni pido perdón a nadie, simplemente si no tengo humildad por defender lo que a mí me ha costado machín porque yo no traigo nombre, yo no traigo apellido, no vengo de familia, el imperio que yo tengo de corridos tumbados es el imperio que yo voy a defender hasta que me muera porque a mí me costó”, dejó en claro Natanel.

