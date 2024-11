Wendy Guevara sin piedad contra Eduardo Verástegui, “no lo conozco, ni lo quiero conocer”

Wendy Guevara se defendió de una serie de comentarios transfóbicos hechos por el actor y activista Eduardo Verástegui. (eduardoverastegui, soywendyguevaraoficial, Instagram)

Wendy Guevara siempre se ha caracterizado por ser transparente y no tener filtros al momento de hablar, incluido los momentos en que tiene que dar alguna opinión sobre algún tema.

La ganadora de la primera edición de “La casa de los famosos México” sabe perfectamente cómo afrontar las situaciones incómodas al recibir mensajes de odio, ya que esto no la desestabiliza, ni le afecta.

Un ejemplo de hate que ha recibido la influencer han sido los comentarios que ha recibido de Eduardo Verástegui, quien en varias ocasiones ha señalado que la youtuber es hombre, lo cual ha desatado la polémica en redes sociales.

Tras la final de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, el pasado 29 de septiembre, Verástegui subió un mensaje en la red social X, en el marco de que Mario Bezares ha sido el primer hombre en ganar dicha franquicia televisiva. Sin embargo, el exaspirante a la presidencia de México comentó lo siguiente:

¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa solo lo han ganado puros hombres… qué asco”.

Wendy Guevara agradece que Niurka la defienda

Ante esto, Guevara reaccionó no sólo por los mensajes de odio de Eduardo, sino también de que la vedette Niurka Marcos la defendió ante lo dicho por el activista.

“¿Apoco sí me defendió? Te adoro Niurka, besitos. Yo la adoro, es bien linda conmigo, la otra vez nos fuimos en un yatecito, nos la pasamos increíble, me encanta porque no tiene pelos en la lengua y se lo agradezco”. comentó.

Wendy con el maletín de los 4 millones de pesos en la final de 2023. (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

¿Qué opina Wendy del hate contra Eduardo Verástegui?

Wendy Guevara dejó en claro que no le importa cuánto hate reciba, ella simplemente los ignora y prefiere enfocarse en lo que realmente importa.

“Yo siempre lo he dicho, estoy blindada para eso desde que tengo uso de razón, nací siendo una persona gay, ahora ya soy una chica trans, pero siempre he tenido ese tipo de críticas, todo eso, pero bueno cada cabeza es un mundo y yo respeto al señor, le mando muchas bendiciones.

“Ni lo conozco, ni lo quiero conocer, ni me interesa. Pero me encanta que hablen de mí porque así ando más en el foco, no se olvidan tanto”.

Así fue el encuentro de Wendy con Bruno Mars

En días recientes, la también cantante estuvo presente en el upfront de Televisa, en donde se dieron a conocer las propuestas que se verán en pantalla en el 2025 y que estuvo amenizado por Bruno Mars.

La integrante de “Las perdidas” mencionó a los periodistas que la esperaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo estuvo dicho concierto íntimo.

“Espectacular, no me metí al camerino pero fue espectacular nos la pasamos divino y nos trataron súper bien… obviamente era la fiesta para los clientes, para los empresarios, pero nosotros estábamos pegados con Bruno, que yo entendía nada porque soy muy mala en el inglés”.