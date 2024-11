Hospitalizan de urgencia a la actriz Renata del Castillo por complicaciones tras ser desahuciada de cáncer

Desde 2023, Renata del Castillo inició un tratamiento oncológico luego de que le fue detectado un tumor cerebral. (@renidelcastillo, @cafeeldicho)

La actriz de televisión Renata del Castillo ha vivido meses de mucho dolor y sufrimiento debido al cáncer que padece y las consecuencias que se le presenta en su salud. Sin embargo, ella no pierde la esperanza de tener una buena calidad de vida, con la ayuda de Dios.

Ella es famosa por sus actuaciones en el unitario de Televisa “Como dice el dicho”, en la telenovela “Cuando seas mía” y en la serie “Control Z”, entre otros, con los que se ha ganado el cariño del público, además de que es influencer, pues cuenta con más de 10.9 mil seguidores en su cuenta de Instagram, que constantemente mantiene activa.

Renata del Castillo. (Instagram)

En contraste con la alegría que ha mostrado en pantalla, en la vida real, Del Castillo en este momento vive un momento complicado, pues se enfrenta a un problema serio, pues los médicos le han informado que su estado de salud es crítico e incluso ya está desahuciada por lo que detuvo las quimioterapias.

Por esto motivo, algunas colegas del medio artístico como Andrés Palacios y Daniela Schmidt han pedido donaciones de sangre por esta delicada situación

Renata del Castillo. (Instagram)

¿Cómo empezó su problema de salud?

Renata dio a conocer públicamente que tenía un tumor en la columna en el año 2023 y desde entonces se le vinieron consecuencias tanto en la salud, como financieramente, pues los procedimientos médicos han sido muy costosos, indicó.

Dicho tumor se ha localizado en las vértebras lumbares y en el nervio ciático lo que ha provocado mucho dolor y le ha impedido movilizarse con normalidad, lo cual ha perjudicado en su carrera en el medio artístico.

A unos días de anunciar que suspendería su tratamiento oncológico, Renata del Castillo pidió donaciones para realizarse un estudio alternativo. (@renidelcastillo)

Renata del Castillo es hospitalizada

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, Renata del Castillo informó que volvió a ser hospitalizada de emergencia, por un dolor insoportable que presentó recientemente.

“Vine con el gastro a que me cheque y a ver qué es lo que está pasando porque está muy raro, ayer otra vez me puse muy, muy mal por la tarde… en verdad me he sentido muy mal mi gente, vamos a ver qué noticias hay, con mucha fe y pues a vibrar alto.

“Pueden ser tres cosas: la primera es una reacción de inmunoterapia, la segunda es como traigo mis ganglios muy inflamados me pueden estar oprimiendo el estómago o tercero que ese sería fatal por el cáncer que los intestinos me los esté haciendo como un nudo de globo, eso sería fatal”, comentó.

Añadió que los doctores reiteraron que su cáncer está “muy avanzado”, pero “ese es diagnóstico, pronóstico sólo Dios”.

La actriz tiene cáncer en la columna. (Instagram)

Renata del Castillo tiene ganas de vivir

Días previos, la actriz compartió una selfie en donde agradecía a Dios por un día más de vida y en el que dejó claro que todavía tiene muchas ganas de vivir, por lo que aprovechará cada minuto que tenga.

“Leí ayer que la verdadera forma de orar no es pidiendo, sino agradeciendo. Hoy, Dios, mi Dios, virgencita, ángel de la guarda y vida, que me permiten respirar y emprender un nuevo día, luchar por vivir porque cada noche es una victoria de vida.

“Porque quiero ver y estar con mi hijo, porque amo la vida, quiero disfrutar las mieles del amor. Volver a enamorarme, volver a hacer el amor y estremecerse con un atardecer. Gracias Dios, gracias vida”.

Ante esta situación admiradores le echan ánimos en internet, desean que se recupere, lo antes posible.

“Te ves genial, pronta y fácil recuperación para ti”, “eres inspiración total en mi vida. Gracias por ser exactamente así, das cátedra de saber vivir aún con todo lo que te duele segundo a segundo. Abrazo inmenso. Dios permitía darte cada instante fuerza que gastas en tratamiento del día anterior y así un día a la vez”.