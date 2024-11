Gala Montes se defiende de las críticas por su nueva música: “Yo la hago porque la pago”

Gala Montes ha desatado críticas por su música. (Captura de pantalla: Despierta)

Desde antes de ser parte de La Casa de los Famosos México, Gala Montes había comenzado a emprender en la música con algunos sencillos como “Gloria y Sergio”, “Cuando me querías” y “Si te atreves”.

A lo largo de su trayectoria, se ha destacado por los importantes protagónicos a los que le ha da dado vida en melodramas de Televisa y Telemundo, pero ahora que concluyó su participación en el reality show 24/7 ha decidido dar un nuevo giro en su vida profesional.

Desde los primeros días que se reintegró con el exterior, la joven de 24 años comenzó a promocionar su más reciente sencillo “Tacara”, el cual ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Pese a que Montes parece no darle importancia a las críticas negativas, recientemente la prensa la cuestionó sobre su postura, pues a partir de una reciente presentación en vivo, comenzaron a surgir algunos memes con la frase “hasta cuándo va a pasar” de la canción.

“Yo soy una persona a la que le gusta hacer música. Amo la música y no voy a dejar de hacerla porque ustedes me dicen, yo la pago”, declaró.

Ante la insistencia de los medios, agregó: “Ahora resulta que me van a decir que cantar, yo la pago; sino, páguenmela ustedes”.

El mensaje que Gala busca dar con su música

Además de las críticas a su música, la actriz también ha sido blanco de ataques desde que decidió dejar a un lado su trayectoria en la actuación para emprender un nuevo camino.

“Después de estar en La Casa de los Famosos todavía no proceso la información. Desde que salí de esa puerta no he parado. La verdad ha sido abrumador, pero en el buen sentido de la palabra”, comentó la intérprete en el espacio informativo Despierta, junto a Lalo Salazar.

Por otra parte, señaló que su más reciente sencillo es su manera de alzar la voz y demostrarle a todas las mujeres que no están solas.

“Creo que nos hemos manifestado de muchas formas. Esta canción representa lo bonito y liberal que es manifestarse, por supuesto es una llamada de atención. Hay muchas formas de manifestarnos”, declaró.

Finalmente, se lamentó porque en México existan muchas mujeres a las que están matando, lo que la llevó a recordar sus enfrentamientos con Adrián Marcelo, por lo que quiso recordarle al público que la lucha siempre ha sido contra personas malas.

“Desafortunadamente vivimos en un país donde hay mucha violencia contra las mujeres, y yo quise transmitirlo a través de mis canciones”, puntualizó.