“Hicieron un plan para protegerme”; Cazzu cuenta como sus amigas la cuidaron de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Después de que Ángela Aguilar diera una entrevista a ABC News y asegurara que su noviazgo con Nodal empezó meses antes de que se hiciera público y que aparentemente todas las partes estaban enteradas, Cazzu rompió el silencio y desmintió a la mexicana.

Fue durante una entrevista para el programa PLP de Luzu TV donde la rapera argentina mencionó que se sentía obligada a hablar al respecto, porque consideraba que se habían rebasado límites que no estaba dispuesta a permitir.

“En este momento se puso en duda mi integridad como persona que la trabajo día con día, se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira”, comentó en primera instancia

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cazzu cuenta que sus amigas la cuidaron de Nodal y Ángela

Un momento emotivo de la plática fue cuando Cazzu relató que no sólo su vida tuvo un giro de 360 grados cuando se separó de Nodal, sino que todo lo que aconteció después fue muy complicado para ella y su hija Inti.

“Le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio porque me parecía lo correcto (...) mi vida cambió de la noche a la mañana y mientras pasaban un montón de cosas: me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de ocho meses en ese momento”, puntualizó.

Según lo que comentó la intérprete de éxitos como Nada, Turra o Brinca, sus amigas fueron una de las partes más importantes de su proceso, ya que la cuidaron de que viera información que podría herirla.

“Me refugiaba en mi círculo que desarrollaron planes de la CIA de inteligencia para protegerme de la información, de todo lo que se podía realmente que hbaían muchas cosas de las que no me podían proteger”, comentó y añadió:

“A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’ La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes, de cosas”.