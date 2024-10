Tras críticas por apropiación cultural, Paola Rojas responde a señalamientos sobre el mezcal ‘Mixes’

Usuarios en redes sociales critican a Paola Rojas por presunta apropiación cultural del nombre del mezcal (Captura de pantalla/Instagram)

La noche del 27 de octubre, la página web del mezcal “Mixes by Pao” colapsó, mostrando un mensaje que decía “estaremos de vuelta en breve”. Este incidente ocurrió en medio de una creciente controversia en torno al lanzamiento del mezcal, anunciado por la conductora Paola Rojas en su cuenta de Instagram.

El producto ha sido objeto de críticas por parte de usuarios en redes sociales, quienes acusan a Rojas de apropiación cultural debido al nombre del mezcal.

La polémica escaló rápidamente, atrayendo la atención del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien anunció que el estado tomaría acciones legales contra la periodista el 28 de octubre.

El gobernador lamentó que la conductora no respete los derechos de los pueblos originarios. (Gobierno de Oaxaca/Facebook Paola Rojas)

Además, el activista Joaquín Galván, originario de la comunidad mixe, cuestionó públicamente a Rojas sobre los procesos legales y contractuales relacionados con el uso del nombre “Mixe” para su marca.

En respuesta a las acusaciones, Paola Rojas publicó un video en su cuenta de X, aclarando que “Mixe” es una marca de productores independientes que le pidieron apoyo para promocionar su producto.

Rojas afirmó que no posee derechos sobre la bebida ni está registrada a su nombre.

“Aclaro que no soy dueña de ningún mezcal, ni he registrado marca alguna”, escribió la comunicadora, y añadió en video:

“En relación con el mezcal Mixes, quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de esa marca ni tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron apoyo en la difusión, eso es todo. Muchas gracias”, expresó la ex esposa de Luis Roberto Álves ‘Zague’.

También compartió un comunicado de los propietarios del mezcal, quienes explicaron que se reunieron con ella para discutir los desafíos que enfrentan en el mercado, como la competencia desleal.

El comunicado de Industrias Mayahuel, propietaria de la denominación “mixes”, enfatizó su respeto por la historia y cultura de las comunidades indígenas de Oaxaca, destacando las contribuciones del pueblo ayuujk a la identidad nacional.

La periodista precisó que ella sólo prestó su imagen al producto Crédito: X/@PaolaRojas

Los productores, con más de 30 años de experiencia trabajando con comunidades indígenas y campesinas, subrayaron la importancia de su labor en la producción del mezcal, un proceso que consideran enriquecedor y reflejo de su conexión con la cultura local.

“Tuve la oportunidad de conocer a Paola Rojas y le expresé la lucha contínua que enfrentamos contra la competencia desleal y demás factores de mercado. La periodista desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa y no tiene ningún interés, sólo su aprecio a los productores pequeños, como nosotros”

“A título personal, Martha Patricia Campos Orozco, propietaria de la marca, llevo 30 años trabajando de la mano de comunidades indígenas, campesinos y distintos oficios que acompañan a la labor enriquecedora que es la producción del mezcal”, se lee en el comunicado de Industrias Mayahuel.