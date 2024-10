Cuál es la estrategia de los ministros de la SCJN para buscar declarar parcialmente inválida la reforma judicial, según Loret de Mola

Los ministros discutirán declarar parcialmente inválida la reforma judicial. (Cuartoscuro)

Se espera que este martes presenten su renuncia casi todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, antes de eso, discutirán declarar parcialmente inválida la reforma judicial.

Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola en su espacio noticioso en Latinus, el pasado lunes por la noche. Ahí, el periodista dijo que la renuncia de los ministros se haría efectiva hasta el verano del próximo año, y debatirán y votarán si declaraban parcialmente inconstitucional la reforma judicial.

“No van por desactivar por completo la reforma. Esto es lo que dice el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que forma parte de la mayoría no alineada al régimen, y que van a tener que discutir y votar los 11 ministros”, señala Loret de Mola.

El periodista explica que el proyecto señala que después de analizar las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN y por el PRI, propone invalidar la elección de jueces y magistrados, pero mantener la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte.

Loret de Mola señala que el ministro González Alcántara argumentó que es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático, y afirmó que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva, y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado. En última instancia, señala, no existe certeza para las personas sobre los perfiles de las personas juzgadoras que impartirán justicia y dirimirán conflictos sobre sus derechos, obligaciones y libertades.

Norma Piña no renunciará, según Loret de Mola. (Cuartoscuro)

Sobre la elección de ministros de la Suprema Corte, consideró que la SCJN no se puede pronunciar en un ejercicio de autocontención, ya que literalmente sería juez y parte, y confió en que esto sea el final de la crisis constitucional, actualmente en curso, y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión.

Loret de Mola dio a conocer que en el proyecto, se prevé que se discuta este jueves en el pleno por parte de todos los ministros.

“La renuncia de casi todos los ministros de la corte se estaría formalizando este martes. Fuentes consultadas por Latinus, señalan que mañana (este martes) anunciarán su renuncia, con efectos en agosto del próximo año, los ministros González Alcántara Carrancá; Javier Laynez; Alberto Pérez Dayán; Jorge Pardo; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos Farjat”.

Loret explica que, al renunciar dos días antes del 31 de octubre, están diciendo que, en primer lugar, no van a participar en la elección, y segundo, pueden acceder a un haber de retiro, esto según las reglas de la reforma judicial.

El ministro Luis María Aguilar no renuncia, pues su periodo termina este 30 de noviembre, Norma Piña, ministra presidenta, no renunciará y las ministras obradoristas Yasmín Esquivel; Lenia Batres y Loretta Ortiz no tienen contemplado renunciar e incluso han anunciado que buscarán competir en la elección de jueces.

“Fue doble noticia: que los ministros renuncian pero que antes, esta misma semana, estarán discutiendo el proyecto para declarar parcialmente inválida la reforma judicial”, concluye Loret de Mola.